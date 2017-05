23 minuti di imperdibile documentario da New York per fare tutti i confronti con Roma

Mai ci saremmo aspettati il successo che avete tributato ieri al lunghissimo filmato che raccontava per filo e per segno tutto lo scempio circostante l'area del Colosseo. In realtà neanche tutto perché si poteva perfino andare avanti, ad esempio documentando le condizioni del Colle Oppio o approfondendo cosa succede dentro la stazione e sotto ai binari.







E visto che i dati di YouTube non possono mentire, abbiamo notato che, sebbene infinito, il documentario vi ha appassionato e lo avete seguito in migliaia. E allora beccatevi un nuovo pezzo dalle grandi lunghezze che richiede attenzione, tempo, dedizione, concentrazione, ma che alla fine vi arricchirà e vi aprirà gli occhi su alcune cosette.





Abbiamo messo insieme una serie di clip girate a New York City di recente e ne abbiamo fatto un lungo docu-film (vabè, si fa per dire: qui siamo all'home made spinto!) a costo zero di ben 22 minuti. Una zozzeria dal punto di vista tecnico, ma un gran documento dal punto di vista civico per chi avrà voglia di studiare e approfondire le differenze siderali che ci separano da una città che non più di 20 o 30 anni fa aveva gli stessi problemi che ha oggi Roma e che invece oggi risulta uno dei luoghi più piacevoli dove vivere, lavorare, fare turismo, addirittura passeggiare.





Il filmato si occupa di verde pubblico, di tavolini all'aperto, di sosta delle vetture, di trasparenza nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, di innovazione e smart city, di bancarelle, di commercio e di sviluppo architettonico e immobiliare. Buona visione in full HD e diteci nei commenti.