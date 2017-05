13 foto per mettersi a piangere sulle condizioni di Piazza Vittorio

Sebbene gli argomenti su cui parlare di Piazza Vittorio Emanuele II siano molteplici (sporcizia, abbandono, condizioni del verde pubblico, sosta selvaggia, traffico, arredo urbano, manutenzione, commercio), ci concentriamo questa volta - ancora una volta - sulle bancarelle.

Sforzatevi ad immaginare cosa sarebbe Piazza Vittorio se fosse in una città normale e non nell'unica capitale occidentale dove vincono i racket, le prepotenze, gli interessi di pochi a danno di tutti. Portici puliti, illuminazione impeccabile (a led bianchi, tiè!), filodiffusione musicale pagata dai commercianti, negozi di qualità, magari anche etnici per valorizzare la residenzialità del territorio, pianoforti e caffè con eleganti tavolini all'aperto.





Quello che si chiama "centro commerciale naturale". Cheppoi è l'unico serio contrasto credibile ai "centri commerciali artificiali" che tutte le amministrazioni dicono di voler combattere, ma solo a voce.





In realtà oggi il centro commerciale naturale di Piazza Vittorio lo fanno queste micidiali bancarelle. Eliminate da Veltroni furono ripristinate in piazza da Alemanno e oggi vivono e prosperano nel contesto di una amministrazione che, finalmente, si è schierata totalmente dalla parte del peggiore ambulantato. Anche oggi piccolo nostro contributo a sensibilizzare su quello che sta succedendo in Commissione Cultura, dove l'amministrazione a Cinque Stelle sta cercando di approvare un regolamento vergognoso sul commercio su area pubblica che rinuncia a riformare un settore che invece necessiterebbe di una radicale trasformazione; un regolamento scritto a quattro mani con le stesse lobbies che dovrebbero essere regolamentate.





Le scene che vedete in queste foto ce le terremo noi per sempre e soprattutto le lasceremo in eredità ai nostri figli. Mostruosità commerciali impensabili in qualsiasi altra città occidentale che guadagnano cifre elevate, alimentano il lavoro nero e l'evasione fiscale e, in tutta risposta, ritornano al Comune cifre ridicole per l'occupazione del suolo pubblico. La città ne risulta cornuta e pure mazziata. Quando, invece, grazie alle scadenze della Direttiva Bolkestein, avremmo proprio in questi mesi la possibilità di cambiare tutto.