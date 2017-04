Video. Entrare a Roma da fuori. L'enorme differenza sulle condizioni dell'asfalto

Il tema meriterebbe un bel servizione come Le Iene ad esempio sanno fare, noi lo abbiamo fatto coi nostri mezzi che sono poverissimi. Però il lavoro rende l'idea: si tratta di raccontare la differenza abissale di condizioni, sicurezza, manutenzioni delle strade tra le arterie gestite dai dipartimenti del Comune di Roma e le arterie gestite da altri enti.



La cosa migliore è farlo su strade che, nel loro percorso, cambiano ad un tratto competenza. Come ad esempio Via Salaria, che passa dalla gestione Anas (segnaletica impeccabile, asfalto liscio, illuminazione buona) alla gestione Roma Capitale all'altezza del Raccordo. E appena entri in città, dopo il cartello che segnala la fine della gestione Anas, giù buche, cartelloni pubblicitari allucinanti, segnaletica sparita e erbacce nello spartitraffico che sono diventate alberi.



Poi c'è l'altro video. quello su Via Kennedy, piccola grande arteria che collega il Comune di Roma con il Comune di Ciampino. Il filmato dice tutto e noi non aggiungiamo nulla. Godetevelo.





Godete di meno però quando vi ricordiamo una cosa: l'Anas - che in queste settimane sta con Ferrovie Spa creando un grande gruppo di caratura globale di trasporti e logistica guidato da persone in gamba e pieno di ingegneri, funzionari, dirigenti e professionisti capaci - aveva proposto al Comune di Roma un accordo per la gestione delle strade. Era la fine del 2016. Nella somma eleganza istituzionale che contraddistingue l'ente retto da Virginia Raggi, ad Anas manco è arrivata una risposta. Ovviamente i rapporti con le dittuncole di "manutenzione" fanno gola e portano voti. E il Comune, anche se questo significherebbe finalmente strade in sicurezza e manutenute in maniera professionale, non vuole rinunciarci. E' un po' lo stesso motivo per cui l'Ama "deve restare pubblica" e l'Atac "è un patrimonio dei cittadini". In realtà l'unico patrimonio è un patrimonio di lottizzazione e voto di scambio, utilissimo per chi vuole conservare il potere puntando non sulla qualità dell'azione di governo ma sul garantirsi sacche di consenso in cambio di quieto vivere, se non peggio.





Per lo meno, magra consolazione, la retorica sulle "strade nuove" che ha tenuto banco nelle settimane scorse, è un po' venuta meno. Era fuffa totale e come neve al sole si è sciolta...