Video clamoroso. Stazione della metro aperta soli 2 anni fa e già devastata. Solo a Roma

Abbiamo girato un lungo filmato alla Stazione Jonio della Metro B1. Perché proprio alla Stazione Jonio? Semplice, perché Jonio è la più recente stazione della metro ad avere aperto a Roma. La più nuova.

Le condizioni in cui versa il manufatto di stazione e i dintorni gridano vendetta.

Significa che non c'è un piano di manutenzione (se i vandalismi si cancellano subito poi fanno fatica a tornare), significa che non c'è un piano di sorveglianza, ne di videosorveglianza. Significa non solo che la città è piena di squallidi vandaletti da sbattere in galera, significa soprattutto che chi deve contrastarli e poi fare manutenzione non ha alcun rispetto dei soldi pubblici e degli spazi comuni.

Una atmosfera inquietante che non ha eguali e raffronti in nessuna altra città occidentale.