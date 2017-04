Storia dell'associazione che ha fatto rinascere il Parco di Via Carlo Felice

Da un paio di mesi in Viale Carlo Felice sta accadendo un piccolo miracolo. Un miracolo che sta facendo tornare il buon umore in un'area da anni barbarizzata da mercatini abusivi, crescente degrado dei giardini, inciviltà e completa assenza delle istituzioni.

Una strada che è nel cuore turistico della città, percorso giubilare tra le basiliche di San Giovanni e Santa Croce, che non a caso ha meritato innumerevoli post anche su questo blog nei mesi passati.

Ebbene, proprio in questa strada, sta accadendo qualcosa che mostra come tutto potrebbe cambiare se solo i romani lo volessero.





A inizio febbraio un ragazzo del quartiere, di professione designer, stufo della situazione dell'area cani dei giardini, ha iniziato a raccogliere, da solo, le innumerevoli bottiglie rotte lì abbandonate chissà da quale Primo Maggio.

L'iniziativa ha subito accolto l'interesse di altri frequentatori dei giardini, che hanno poco a poco preso l'abitudine di ritrovarsi la domenica a pulire aree sempre più vaste.

Il tutto con uno spirito positivo contagioso, che ha finito per coinvolgere nell'attenzione verso il parco anche quei frequentatori meno apprezzati da parte del quartiere.





Dalla famiglia Rom che si è unita un giorno alle pulizie, ai simpatici giocatori di carte, solo all'apparenza un po' loschi, che in realtà si sono improvvisati muratori riparando una panchina in travertino rotta da anni.





Gli aneddoti sarebbero innumerevoli, con i rifiuti più incredibili raccolti nelle varie domeniche dedicate ai giardini. Ma ciò che conta è che in meno di due mesi lo sparuto gruppetto iniziale si era ormai costituito in associazione ufficiale, con una paginaFacebook tutta da seguire con sempre più like da cui si sprigiona un ottimismo diffuso, merce sempre più rara in città.

Ma i miracoli non finiscono qui. La cosa più incredibile è che, dopo la costituzione dell'associazione, anche le istituzioni assenti da anni hanno iniziato a fare la loro parte.





Il nasone rotto da anni è stato riparato, i lampioni fulminati stanno per essere aggiustati, polizia di stato, polizia locale e Ama hanno iniziato a presidiare quotidianamente il parco mettendosi a fare (a proposito di miracolo) il proprio lavoro, cercando finalmente di tenere alla larga il noto e sempre più losco mercatino abusivo.





Anche il Servizio Giardini cerca di dare una mano, nonostante le difficoltà date dall'ormai pressoché totale assenza di giardinieri.

Forse, perché le cose cambiassero in Carlo Felice, bastava trasformare la rabbia dei residenti in una sana e positiva voglia di contribuire. È bastata una scintilla iniziale, quel ragazzo che si è messo a raccogliere le bottiglie, oggi presidente dell'associazione e anima della rinascita di Carlo Felice.





Speriamo che questi risultati contribuiscano a dare sempre più forza a questo progetto (con sempre nuovi associati) e a diffondere l'esempio a macchia d'olio in città.

Vittorio









*A partire da Retake guardiamo sempre con interesse e attenzione questi episodi di mobilitazione civile, peraltro scaturiti, in tempi assolutamente non sospetti, dalle attività dei nostri blog e dalle primordiali "Passeggiate Anti Degrado" risalenti ormai a dieci anni fa. Si tratta di manifestazioni interessanti che palesano però un associazionismo di necessità, come tale non spontaneo. Si tratta di fatti molto positivi, ma iscritti nel quadro di una città che purtroppo, al di là delle eccezioni, resta cinica, egoista e menefreghista. Una città dove la mobilitazione civile è intervenuta per curare e non per prevenire. Le controindicazioni sono dietro l'angolo: per una associazione che lavora per attivare le istituzioni come in questo caso, ce ne sono ormai decine (una per ogni strada) che "riqualificano" l'ambiente urbano alla meglio, con mezzi di fortuna, senza coordinamento. Togliendo un po' di spazzatura ma aumentando il senso di pressappochismo, improvvisazione e sciatteria diffusa che sta uccidendo questa città sempre di più. Ormai si stanno diffondendo anche fenomeni di immigrati che si occupano, mentre gli addetti Ama sono al bar a godersi la scena profumatamente pagati dai cittadini, di pulire strade e piazze in cambio di offerte libere.

In ogni caso, e con le necessarie letture critiche che qui mai mancheranno, tutta la nostra attenzione e, in questo specifico caso, il nostro appoggio a chi non si rassegna a vivere nella città più degradata d'Europa.