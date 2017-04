Simone, 17 anni. Toglie cartello abusivo, viene aggredito a San Pietro

Mi chiamo Simone, ho 17 anni e sono un volontario dell'associazione RetakeRoma (movimento di cittadini impegnato nella lotta contro il degrado).

Ieri mattina intorno alle 12,15 stavo passeggiando su Viale Giulio Cesare - zona San Pietro - quando a un certo punto noto un grande cartello abusivo appoggiato a un palo sul marciapiede di Via Vespasiano, all'altezza del civico 83A. Dal momento che era una chiara violazione dell'articolo 663 del Codice Penale («Chiunque, in un luogo pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque [...] in un luogo pubblico affigge scritti o disegni [...] o colloca iscrizioni o disegni.») ho provveduto - come da prassi - alla rimozione del cartello (un qualsiasi cittadino può farlo), levandolo dal centro del marciapiede (dove rappresentava anche un ostacolo per pedoni, specialmente disabili) e appoggiandolo al muro esterno del negozio proprietario.

A questo punto l'unico impiegato presente all'interno del piccolo esercizio commerciale (un ragazzo di circa 25 anni) mi inizia a urlare addosso chiedendomi cosa stessi facendo. Mi invita a entrare dentro al negozio e allora provo a spiegargli che quel cartello era abusivo, ma quando mi chiede le mie generalità, io - ovviamente - mi rifiuto di dargliele. Allora inizia a scattarmi foto con il suo cellulare e quando mi giro o mi copro per evitare di essere ripreso lui arriva perfino a mettermi le mani addosso e quasi a trattenermi.





Esco dal negozio e lui continua a farmi foto, così chiamo il Numero Unico Emergenza (112) spiegando la situazione e dopo circa 45 minuti di attesa arriva una volante della Polizia di Stato. Nel frattempo avevo chiamato la Polizia di Roma Capitale che aveva mandato due agenti del reparto Affissioni & Pubblicità che sono arrivati quasi contemporaneamente agli agenti della Polizia di Stato. I Vigili Urbani però mi dicono che non possono fare un verbale per il cartello abusivo, siccome era stato rimosso (!), ma che comunque avrebbero controllato le autorizzazioni per le scritte e bacheche esterne e i vari permessi dell'esercizio commerciale. I 2 agenti della Polizia invece dopo avermi chiesto i documenti e aver ascoltato la mia versione entrano nel negozio raggiungendo i due colleghi della Municipale per effettuare ulteriori controlli sul titolare e sull'impiegato.





Trovo assurdo che un privato cittadino debba rischiare di essere aggredito se prova a ripristinare legalità e decoro in una qualsiasi strada. A Roma moltissimi esercizi commerciali utilizzano marciapiedi e pali come loro bacheche pubblicitarie, senza autorizzazioni, deturpando il paesaggio e ostacolando il passaggio dei pedoni. Perché il Comune e la Polizia Municipale non controllano queste attività? Ogni quartiere e pieno di questi esempi di illegalità, basterebbe veramente poco!





*La sensazione di totale impunità che pervade ogni persona che a Roma si muove nell'illegalità non ha eguali al mondo. Illegalità c'è in tutto il mondo, ma solo a Roma chi viene rimproverato perché sta sbagliando reagisce con prepotenza invece che chiedendo scusa e vergognandosi. Se la generazione dei 17enni come Simone si muove così, però, qualche piccola speranza c'è...