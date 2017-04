Riflessioni sulla democrazia diretta e su quanto sia ipocrita proporla a Roma

C'era da coprire la schifezza allucinante della faccenda Farmacap. C'era da mascherare l'inaudito Manuale Cencelli col quale, all'insegna del più volgare clientelismo in barba ad ogni competenza, si sta consegnando il top management di Acea ad un presidenza e ad un consiglio d'amministrazione di perfetti incompetenti che hanno l'unico merito di aver maturato crediti economici che l'amministrazione non sa come pagar loro.





E allora, in assenza di altre notizie, in assenza di qualsivoglia reale progetto, in assenza di risultati su tutti i fronti, la sindaca ha chiamato la fidatissima Flavietta Marzano, assessora alla Roma Semplice (sic), la quale ha sempre nel cassetto qualche progetto inconcludente e talvolta demenziale. Sempre pronta a tirar fuori dal cilindro idee utopistche e sovente irrealizzabili ma perfette per riempire qualche pagina di giornale. E questa è stata la volta della democrazia diretta, dei referendum comunali, del coinvolgimento - senza quorum (ovvero bastano quattro sherpa di voti, ben organizzati, magari di qualche famiglia di ex pastori abruzzesi, per condizionare le decisioni della città) - di tutti i cittadini sulle scelte di Roma. Insomma, da qui alla fine della consiliatura, signori, arriverà la Democrazia Diretta. E giù articoli in prima pagina su Repubblica.it...





Lascia stare il paradosso che a proporre la democrazia diretta è il partito che più di ogni altro sta umiliandone gli strumenti, tra votazioni cui partecipano poche decine di votanti e risultati annullati all'ultimo istante perché non piacciono al capo politico. Lascia stare il paradosso di avere un sito internet del Comune (confrontate www.comune.roma.it con www.comune.milano.it e poi ne parliamo) che sarebbe stato scandalosamente vecchio nel 1995. Lascia stare il paradosso di parlare di trasparenza e direttismo nell'ambito della amministrazione più clamorosamente opaca e losca che la città abbia mai avuto dai tempi delle giunte Giubilo, Carraro e Signorello con la Dc e il Psi impegnati a rimestare nel torbido schifosamente ma mai come avviene ora. Lascia stare il paradosso di una classe dirigente che (dall'ingresso nella Giunta Marino alle Olimpiadi) ha sempre fatto il contrario di quello che i risultati della consultazione della base diceva loro.





E invece è andato così. Invece di concentrarsi sulla realizzazione di un sito web degno di una capitale occidentale, Flavietta Marzano ha proposto il referendum cittadino.





Flavietta Marzano è una figura particolare. E' una esperta, una studiosa, una donna di mondo. Sa benissimo come girano le cose, ma la sua prima preoccupazione non è affermare la logica, bensì mantenere il potere che le è arrivato tra capo e collo. Blandendo i suoi editori e metterndosi, credendoci o meno, a parlare il loro linguaggio. Sa benissimo che in una città sgovernata per 50 anni quel che serve sono solo misure radicalmente impopolari che servano a cambiare invertendo a U le pessime abitudini dei cittadini, ciononostante in ossequio alle ideologie pentastellate propone la democrzia diretta, i referendum. In una città in cui nessuno rispetta le regole, in cui il senso civico è considerato una roba da sfigati, in cui nei diverbi di strada le persone si coalizzano con chi viola le norme contro chi cerca di farle rispettare, la buttiamo sul referendum. La buttiamo sul referendum in una città che rappresenta plasticamente l'atroce dato Ocse che vede l'Italia come ultima o penultima quanto a analfabetismo funzionale. La buttiamo sul referendum dando diritto di decidere a mandrie di cittadini incattiviti, esasperati, totalmente disinformati e profondamente impreparati continuamente strumentalizzati da una politica mediocre e truffaldina che è tutta interessi e clientele.





Roma è una città in cui in una strada massacrata dalle scritte vandaliche, umiliata dalla sosta selvaggia, con un arredo urbano da quinto modo, con bancarelle gestite dalla mafia e ristoranti divorati dalla ndrangheta, i cittadini protestano e si mobilitano sulla temperatura delle luci a led dell'illuminazione pubblica.





Roma è la città dove i cittadini pagano, non facendo una piega, le tasse locali più elevate del mondo ricevendone indietro i peggiori servizi del mondo. Ma dove in nome del quieto vivere ("Tu, amministrazione, mi fai fare quel che cavolo mi pare senza controllarmi o sanzionarmi") tutto viene accettato.





Roma è la città dove si sono create reti di associazioni del "NO" contro i parcheggi interrati, per continuare a parcheggiare gratis in superficie rendendo l'ambiente urbano un luogo atroce. Roma è la città dove fior di cittadini si sono coalizzati per ostacolare i lavori della metropolitana con l'unico intento di non avere i cantieri sotto casa.





Nella capitale intercontinentale dell'egoismo e del cinismo noi, prima ancora di attuare processi di rieducazione scolastica, civica, familiare che richiederebbero almeno 40 anni di lavoro, proponiamo la democrazia diretta? Una azione di una meschinità e di una ipocrisia che non ha raffronti. Flavietta Marzano sa alla perfezione che queste cose funzionano, forse, in Danimarca o in Svizzera e che invece in un contesto come Roma sarebbero perfino dannose, ma va avanti lo stesso, proponendo e ipotizzando un futuro di innovazioni. In realtà quella romana è, senza tema di smentita, la peggior cittadinanza europea e occidentale. I cittadini di Roma vanno aiutati a salvarsi, non vanno coinvolti nella loro autodistruzione. Magari per dare a loro la colpa e scaricarsi le responsabilità.