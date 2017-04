Ricordate la Ferrari che si prostituisce a Piazza del Popolo? Ecco cosa abbiamo scovato

Ovviamente tutto questo sarebbe letteralmente impossibile se la città - come accade in altre città più civili della nostra ma come è accaduto anche a Milano grazie alla Giunta Pisapia - fosse disseminata di autovelox perfettamente funzionanti. E invece nella città che ha 10 volte il tasso di mortalità più alto d'Europa (rispetto a metropoli della stessa grandezza) gli autovelox sono considerati qualcosa di violento, di volgare, un attacco alle persone. La stessa sindaca lo ha spiegato in un incontro pubblico qualche mese fa: "noi non vogliamo fare cassa". Dire che gli autovelox "fanno cassa" equivale al berlusconiano "le mani nelle tasche degli italiani" per tradurre semplicemente il gesto di pagare le tasse.

A Milano montando non molti autovelox hanno abbattuto incidentalità, mortalità, costi sociali, costi economici, costi per il sistema sanitario della Lombardia. A Roma neppure se ne parla, non esiste un piano, non c'è un progetto.





Abbiamo deciso di pubblicare questo articolo oggi per ricordare l'ennesimo ragazzino morto ammazzato: è successo ieri su Via Nomentana. Lui aveva 18 anni. In una città cosparsa di autovelox e con sanzioni vere nessuno accelera e tutti imparano a rispettarsi a vicenda, e se non lo fanno i milioni che affluiscono all'amministrazione servono per lo meno per sistemare le strade e renderle sicure per i pedoni e l'utenza leggera. In una città dove nessuno accelera e dove si rispettano i 50 km/h nessuno muore ammazzato a causa di un incidente.

Dopo 10 mesi di governo honestoh, rivoluzionario e di vento in cambiamento, la città ancora aspetta un serio piano sugli autovelox e sull'abbattimento dei limiti di velocità in città: porterebbe denaro, abbatterebbe i costi, ridurrebbe l'inquinamento: solo vantaggi per tutti, salvo per i cafoni (che purtroppo votano, e votano eccome!). E le Ferrari affittate abusivamente nel cuore della città sfrecciano davanti ai vigili contromano a 170 sul Lungotevere. E a voi continuerà a non fregarvene nulla finché non impatteranno sullo scooter di vostra figlia.