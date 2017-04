Parla Paolo Pace. L'incredibile storia del Municipio che non c'è più

Come abbiamo tante volte avuto modo di sottolineare, la condiscendenza della stampa nei confronti della Giunta e delle sue amenità non ha confini. Sembra di essere tornati ai tempi della Veltronomics: nessuno (men che meno l'opposizione, che non è pervenuta da mesi e mesi nonostante ne succedano ogni giorno di tutti i colori) osa contraddire il manovratore. Qualche articoletto, qualche inchiestina fasulla, ma la stampa sostanzialmente si occupa delle luci a led, non certo di cose serie.





Una faccenda allucinante che in qualsiasi paese avrebbe tenuto banco per tre giorni sui TG e sulle pagine dei quotidiani nazionali come quella di Farmacap è passata in cavalleria con la stampa locale che se l'è cavata con quattro trafiletti in croce. Idem per la follia del ricorso contro il Ministero della Cultura e così su altre decine di inaccettabili decisioni. Stessa cosa è capitata per la caduta dell'VIII Municipio: è la prima volta che un presidente di Muncipio (si tratta di un territorio enorme e popoloso, grande come Salerno) è costretto a dimettersi perché la sua stessa maggioranza non lo fa lavorare; non era mai successo; gli strascichi giudiziari sono notevoli; le accuse lo sono ancora di più: intimidazioni, ingerenze, addirittura violenze. Tutto passa però come se niente fosse.





Ieri l'ex presidente dell'VIII Municipio Paolo Pace ha tenuto una conferenza stampa per raccontare la sua decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle ("io un lavoro ce l'ho", ha spiegato riferendosi alle sconfinate mandrie di falliti che non hanno lavorato un solo giorno nella loro vita che compongono il Movimento). Possiamo provare a sintetizzare quello che ha dichiarato.





- I miei stessi colleghi di partito mi boicottavano tutti gli altri.

- I miei stessi colleghi di partito hanno tradito i principi del Movimento 5 Stelle.

- Sono dei fondamentalisti che pensano soltanto alla propaganda e al potere

- Virginia Raggi è ostaggio di questa gente perché, dopo il caso Marra, è molto debole politicamente e di fatto la città è in mano alla Roberta Lombardi e ai suoi invasati.

- Pace ha raccontato di aver chiesto un appoggio alla sindaca e di aver ottenuto che la partita fosse messa in mano a tre consiglieri comunali. Tra questi tre consiglieri uno, Ferrara, invece di cercare di risolvere la situazione stava organizzando le dimissioni in massa dei consiglieri per far cadere Pace alla maniera di Ignazio Marino

- Il motivo principale del contendere sono stati gli Ex Mercati Generali. Un assurdo buco urbano abbandonato dove è pronto, finanziato e in procinto di partire (basta una firma che Luca Montuori, nuovo assessore all'urbanistica, non mette perché ha paura a fare qualsiasi mossa; ma questo lo diciamo noi non lo ha detto Pace) dove 400 milioni di investimenti privati possono risolvere problemi economici e di posti di lavoro di un intero territorio. Fino a ieri, consapevolmente, sapendo che il Comune perderebbe la causa risarcitoria spendendo 100 o 200 milioni per liquidare la società proponente.

- Un altro motivo del contendere è stata la Basilica di San Paolo (!!!) visto che alcuni di questi consiglieri fondamentalisti ha chiesto, data la presenza della chiesa nel territorio, di rompere i rapporti con il clero. Sembra tutto inventato ma è tutto vero.





E ieri, su Facebook, è comparso anche Marcello De Vito. Secondo lui è tutta colpa di Pace. Secondo lui Pace doveva "trattare" (una resa?) invece di dare in escandescenze. Doveva scendere a patti con una massa di infervorati disadattati. Per fortuna non lo ha fatto e ha mostrato una bella pagina di politica. Chi blocca lo sviluppo, chi procede solo per ideologia (mescolata a stupidità), chi si rifiuta di guardare quello che sucede dovunque nel mondo deve essere ostacolato e messo nelle condizioni di non nuocere.





Lo stanno accusando in tutti i modi - inclusi quelli vergognosi e aggressivi, specialità della casa - ma questo uomo ha rinunciato in proprio e dunque merita una vicinanza speciale.