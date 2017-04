Parchi e ville aperti tutta la notte. A Via Statilia compaiono le tende. Il video

Dalla fine di marzo, a causa della scadenza di un appalto che nessuno si è premurato di rinnovare o di ribandire, aree verdi, giardini e ville della città restano aperte anche la notte. In ossequio alle necessità di decoro, di tutela delle aree storiche e anche di sicurezza, tutti possono entrare, bivaccare, dormire in parchi e verde pubblico.

Non ne parla nessuno, ma è un altro disastro che si assomma ai tanti disastri che giorno dopo giorno la Giunta (per colpe sue o per colpe pregresse) sta inanellando. Al di là dell'inefficienza della macchina grillina e dell'incapacità dell'assessore Pinuccia Montanare di mettere in fila e predisporre una gerarchia dei problemi, c'è da dire che gli uffici capitolini sono la quintessenza della palude. Chiedi un capitolato per fare una gara e possono passare dei mesi: secoli di assistenzialismo clientelare ha portato ad uffici pubblici popolati di personaggi imbarazzanti, inquietanti, totalmente incapaci anche di svolgere le mansioni più basiche. E la città è completamente bloccata. Certo, si tratta di voto di scambio e di assunzioni clientelari effettuate dalle precedenti amministrazioni, ma la grande colpa del M5S è che invece di rappresentare un nuovo approccio chiedendo ad esempio il licenziamento per gli incapaci o i lavativi, si è subito posto in difesa di questa gentaglia. Che oggi si sente coperta e protetta.







Le conseguenze di tutto questo sono sotto casa di ciascuno di noi. Nel Parco di Via Statilia ad esempio, che fa pure più rabbia perché è nuovissimo e realizzato da pochi anni ( Le conseguenze di tutto questo sono sotto casa di ciascuno di noi. Nel Parco di Via Statilia ad esempio, che fa pure più rabbia perché è nuovissimo e realizzato da pochi anni ( ne abbiamo già parlato qui ancora qui ), i fornici di un antico acquedotto romano sono stati trasformati in favela, uno di questi fornici è usato come gabinetto e l'arco si sta riempiendo di feci umane in decomposizione in attesa che parta qualche seria epidemia che ci proietti sulla stampa mondiale. Il tutto nell'ambito di un'area archeologicamente importantissima. E, tra erba alta un metro e mezzo non sfalciata da mesi, da qualche giorno è sorta pure una tenda. Non per la notte, ma ormai fissa tutto il giorno.





Immaginatevi uno scenario del genere in qualsiasi parco o giardino iper-centrale di Londra, di Berlino, di Parigi, di Madrid. Qui siparietti simili iniziano ad essere assolutamente normali. I cittadini stessi guardano tutto con una tristissima condiscendenza mista di rassegnazione e di zero ambizione di vivere in una città normale.