Palatino e Colosseo resi irriconoscibili dai bus turistici. Al Comune va bene così. Il video

"Stiamo dialogando con le categorie ed è allo studio dell’Agenzia per la Mobilità un piano di allargamento degli stalli esistenti che risultano insufficienti". Questa è la frase, riportata oggi dal Corriere della Sera , che una consigliera grillina in commissione ha proferito nell'ultima riunione dedicata a bus turistici e torpedoni. Quando ci sono imprenditori seri, investimenti, trasformazioni urbane decisive, progetti di grande respiro e di richiamo internazionale si blocca tutto con modi spiccioli, quando di mezzo ci sono le lobbies dei mutandari, degli ambulanti, dei cartellonari, degli autobussari, dei palazzinari grande prudenza e tutto finisce nella palude, tutto diventa magmatico e qualsiasi tentativo di riforma si arena ed è tutto un vedremo, un faremo, un "forse nel 2019"... E così le promesse di tenere i bus "fuori dall'anello ferroviario" fatte dalla Sindaca Raggi stanno andando a ramengo anche in virtù dell'insistenza degli "imprenditori" - sempre tra virgolette - turistici italiani secondo cui non ci può essere turismo a Roma senza questa oscena modalità per trasportare le persone.

La verità è un'altra: questo tipo di approccio abbassa clamorosamente il livello del turismo. Il turismo ad alto livello di spesa e di qualità non è disposto a visitare città ridotte in questo modo e così Roma, ormai da anni, si deve accontentare di un turismo di bassissimo livello, sul quale pochissimi guadagno, ma che fa danni incommensurabili alla città, al suo tessuto di ricettività, alla sua offerta commerciale costretta ad adeguarsi allo schifo dei suoi ospiti.