Metro infestata di scippatori a Pasqua. Mostrano le chiappe e ci rubano il telefono. I video

Ogni giorno peggiora la situazione nelle stazioni più turistiche di quel che resta della metropolitana di Roma. Dopo alcuni mesi di relativa tranquillità dovuta al progetto di controlli in parallelo al Giubileo della Misericordia (a riprova che con controlli seri gli episodi più gravi spariscono), le bande di scippatori provenienti dai peggiori campi nomadi della città e della provincia sono tornate totalmente padrone - ma davvero padrone! - delle stazioni.

La quantità di scippatrici, spesso giovani ragazze ma non solo, è impressionante. Nel video qua sopra si può apprezzare (appena vedono la telecamera come al solito cercano di coprirsi il volto e mostrano il sedere in segno di sfida e di disprezzo per chi osa anche in maniera pacifica e innocua disturbare i loro disegni criminali) il numero spaventoso. Parliamo di branchi di ragazzini che ricordano la criminalità di strada sudamericana e che non hanno paragoni in nessun altro luogo d'occidente. Le istituzioni e l'ordine costituito se la cava ripetendo "non possiamo fare niente". Ovviamente non è vero (e se fosse vero bisognerebbe, nel breve volgere di qualche settimana, impegnarsi e adeguare le norme), ma poco importa: tanto le vittime di tutto questo sono i turisti e, si sa, i turisti non votano dunque si può andare avanti così. Poi giù convegni su convegni per spiegare il perché del crollo turistico della capitale rispetto ad altre città italiane e europee.

Il problema ovviamente è nazionale e riguarda il sistema giudiziario, la magistratura, la Polizia di stato e le norme che escono e che non escono dal parlamento. Ma è significativo che neppure una parola sia stata detta a riguardo dall'assessore comunale al turismo, dall'assessore ai trasporti ne da nessun membro della Giunta e del Consiglio. Per loro è tutto normale. Ma d'altro canto il sindaco di Roma guadagna più di Donald Trump (10 o 11mila euro al mese) e dunque non ha bisogno di prendere i mezzi pubblici e di sapere quale è la qualità della vita al loro interno.





Ma andiamo avanti. Sempre per smentire la ridicola retorica dei "controlli", della "città militarizzata" e delle misure "antiterrorismo". Ma di quale antiterrorismo parliamo quando si lascia la più importante stazione metropolitana della città, Termini, ad un gruppo di criminali? Dichiarando e ammettendo che è impossibile contrastarli?