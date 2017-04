Magliana. Cittadino si mette a filmare il caos e per miracolo la vigilessa fa qualche multa

Ennesimo fatto gravissimo protagonisti i vigili urbani oggi a Magliana, poco prima di mezzogiorno. Come ogni ora del giorno e della notte e giorno dell'anno , anche oggi in via Cutigliano c'erano decine di auto posteggiate in sosta selvaggia. Quando mi sono reso conto della presenza dei vigili urbani ho pensato "miracolo, stanno multando!". Invece no, erano lì per un incidente avvenuto poco prima e già risolto. Tutto il resto a loro appariva normale. Prendo lo smartphone, strumento che sta ai vigili come il crocifisso ai vampiri, e comincio a filmare la situazione. La vigilessa nell'auto dopo pochi secondi esce dalla macchina e si avventa su di me, intimandomi di interrompere le riprese e chiedendomi un documento! A me! Si appresta quindi solerte a farmi una bella diffida a pubblicare ciò che avevo ripreso prendendo i miei dati. E quando visibilmente incazzato le chiedo se adesso intendeva anche multare le auto in sosta selvaggia e il perché, nonostante li avessi chiamati più volte nei mesi scorsi incluso con Io Segnalo mi avessero sempre ignorato, le risposte sono state: fare o no una multa è una decisione sua, non siamo mai contenti perché se uno fa una multa poi il multato é scontento lui, io non posso sapere se lei ha già fatto una multa oppure no perché adesso le fanno (dice) telematicamente senza più rilasciare notifiche, e altre scuse allucinanti. Il tutto continuando a intimidirmi e velatamente minacciarmi di non diffondere le riprese, che comunque avevo già dovuto interrompere. Io ribadisco che quella situazione era pericolosissima non solo per i pedoni ma anche per auto data la visibilità limitata, e che lei non doveva accontentare me ma applicare la legge. Ma lei mi risponde che l'incidente precedente era avvenuto per un altro motivo, e se io ritenevo diversamente dovevo metterlo a verbale, insomma voleva darmi rogne. Perché chi si ribella ai soprusi deve avere rogne. A questo punto si era formato un gruppetto di passanti, che avevano notato tutto e più persone si sono scagliate verbalmente contro la vigilessa e il suo silente collega, che cominciava quindi a chiedere i documenti anche ad altre persone minacciando di chiamare pattuglie di rinforzi. Ripreso il mio documento, guarda caso la vigilessa comincia, avendo ormai troppi occhi addosso, a fare le multe (ma non troppe, non temete, solo quelle tre auto davanti a noi), lasciando le notifiche. Ma come? Non le facevano solo per via telematica? E l'insindacabilità del suo giudizio? Così tanto può spaventare uno smartphone? Ora che lo so lo userò più spesso, ma nel frattempo voi aiutatemi a trovare un senso a tutto ciò, perché l'unica cosa che al momento mi viene da pensare é che da quando Clemente non c'è più, vigili e trasgressori sono un tutt'uno. PS vi invio il video e vi autorizzo a pubblicarlo ma si vede solo fino al momento in cui la vigilessa esce dalla macchina, perché non voglio venga riconosciuta, sia per la diffida, sia perché non ce l'ho certo con lei personalmente, ma con l'intero corpo di polizia locale più malato d'Italia. Davide Assalve