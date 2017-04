L'inganno del progetto #stradenuove spiegato bene

Velaturine d'asfalto, lavori senza nessun cartello di cantiere nel più stretto anonimato, rattoppature, stesure di catrame alte meno di una moneta (messa per orizzontale!) che vanno via alla prima pioggia, segnaletica aerosol buttata giù a velo che scompare dopo 7/10 giorni. Tutto come sempre, tutto come prima, tutto peggio di prima.





L'amministrazione tace sullo scandalo Farmacap (hanno licenziato l'unica dirigente di azienda municipalizzata che si era messa a licenziare i dipendenti infedeli), l'amministrazione tace sull'VIII Municipio che si è sciolto e che dovrà andare ad elezioni: uno scempio che non si era mai verificato. Ma l'amministrazione non tace, anzi alza un discreto casino collettivo, sulla fantomatica progettualità chiamata #stradenuove, con tanto di hashtag.

Cosa sia non è dato sapere: ci sono nuovi bandi? C'è un nuovo regolamento approvato? C'è una nuova strategia? Ci sono nuovi fornitori? Nuovi modelli organizzativi? Nuove modalità di appalto finalmente? Oppure c'è solo fuffa e nient'altro che fuffa? Oppure si continuano a fare rattoppi con le stesse dittuncole di prima, con gli stessi controlli (zero) di prima, con i rimasugli degli stessi appalti di prima magari con le gare espletate addirittura ai tempi di Marino?





Ovviamente la verità è proprio quest'ultima e i risultati di "stradenuove" sono quanto mai vecchi. E sempre vecchi saranno i risultati finché non decideremo di cambiare completamente modello.





Roma, dal punto di vista della sistemazione dell'asfalto e della manutenzione delle strade, si risistema in un modo solo: un solo appalto per la grande viabilità e poi altri 5 lotti, da assegnare con 5 gare, ciascuno relativo ad un raggruppamento di 3 municipi per un totale di 15 appunto. Durata? Non meno di 6 anni. In questo periodo il concessionario ha l'obbligo di ripristinare e manutenere e vedrete che lo farà a regola d'arte perché la cifra che percepisce rimane fissa e dunque ha tutto l'interesse a far si che la strada fatta nel 2017 non si sfasci nel 2018, nel 2019 o nel 2020 perché altrimenti sempre lui la deve riqualificare: più lavora bene, meno spende, più ha margini di guadagno. E più i cittadini, di converso, ci guadagnano avendo strade in sicurezza.





Il Comune così ha a che fare con 6 società. Tutte grandi, strutturate, con dipendenti veri, con segreterie vere, con uffici comunicazione veri, con uffici legali veri, con interlocutori professionali, con una struttura aziendale. Non dittuncole di operai al nero, non srl che nascono e durano come un gatto sull'Aurelia, non una pletora di azienduccie ingestibili e losche.

In questa maniera l'amministrazione è nelle condizioni, mettendo sopra al progetto dirigenti seri e funzionari rigidi, di controllare per davvero, supervisionare, dare la rotta e badare che venga tenuta dritta. E giù controlli e blitz a sorpresa per premiare chi si comporta bene e penalizzare chi ci marcia (ma abbiamo già visto che marciarci non conviene).





Questo è il modello e il Movimento Cinque Stelle è ideologicamente contrario ad una cosa del genere. Peccato che questa sia l'unica strada per risolvere il problema. Il resto è un inganno, un raggiro e una truffa.





(Le nostre foto si riferiscono alla recente ridicola riasfaltatura della zona circostante la Stazione Tuscolana)