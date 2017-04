Incubo Pasquetta a Roma. Raccontateci la vostra esperienza

Lungi dall'essere un gradevole momento di svago tra amici o in famiglia ai primi soli della primavera, la Pasquetta a Roma è tradizionalmente e specie negli ultimi decenni, motivo di incremento delle attività illegali, delle prepotenze da cittadini verso altri cittadini e di grandi e diffuse sciatterie.





Quest'anno però tutto doveva cambiare. C'è una nuova amministrazione rivoluzionaria che è ormai solidamente al potere da praticamente un anno e che dunque poteva e doveva prevenire il delirio che ogni anno si genera.





E' andata così? Purtroppo no. Anche qui, come dovunque, l'apporto grillino al potere e all'amministrazione non solo non ha migliorato le cose rispetto all'incapacità collusa delle amministrazioni precedenti, ma le ha addirittura peggiorate.





Mare, parchi, trasporti, sosta selvaggia. Dovunque degrado e sopraffazioni. Come prima, più di prima.

Nelle ville e nei parchi pubblici situazione inenarrabile. Tra disagi, degradi e disastri che hanno rovinato a moltissime persone la giornata di festa e di sole. La bellezza dei nostri giardini nulla può contro la totale disorganizzazione e la sciatteria più inaudita. Questo qui sopra, ovviamente chiuso, era ieri l'unico servizio igienico disponibile in tutta Villa Ada, un parco grosso come il Liechtestein! Vi potete immaginare le scene. A Villa Pamphili invece c'era un gabinetto aperto, con una fila incredibile davanti. Chi poteva (bambini e uomini) ha provveduto tra alberi e cespugli trasformando la villa in un letamaio. I nostri parchi sono totalmente privi di servizi (in tutta Villa Pamphili, parco gigantesco, c'è soltanto un punto di ristoro perché si preferisce tenere decine di stupendi casali abbandonati, e quei progetti che sono partiti - Casale dei Cedrati, Casale di Giovi - sono stati bloccati da una burocrazia infame) per cui le esigenze di migliaia e migliaia di persone vengono assolte dagli abusivi.

Il tutto è favorito dalla totale assenza di controlli. Dovunque. Dalle stazioni della metro, alle piazze del centro (piene di venditori abusivi fino all'inverosimile), fino appunto alle aree verdi: non l'ombra di un controllo. Bastava affacciarsi in qualsiasi altra città italiana - senza affacciarsi all'estero - per accorgersi come i turisti fossero tutelati da una grande quantità di vigilanti pubblici e privati. A Roma nulla.

Ovviamente assieme alla zero sorveglianza c'era anche la zero manutenzione. I parchi (qui sopra l'Eur) si sono facilmente riempiti di spazzatura senza che nessuno fosse addetto a smaltirla.

Simpatico il confronto con Central Park, nel cuore di New York. Il parco è grande il doppio di Villa Pamphili, stando in media dovrebbe avere due punti di ristoro, in realtà ne ha 43 (quarantatre!!! Vedi qui ). Oltre che 20 (venti!) servizi igienici.

Stessa solfa sul mare, dove si sono riversate 200mila persone tra turisti e romani: il degrado e l'abbandono più assoluto. Con spiagge, come dimostra la nostra prima foto, trasformate in giganteschi negozi abusivi.





Imbarazzante poi lo scenario della sosta selvaggia. Dall'Appia Antica all'Aurelia Antica tutte le strade che lambivano aree verdi - anche se vietate al traffico - sono state prese d'assalto dal transito e soprattutto dalla sosta selvaggia più assurda. Zero le multe da parte dei vigili. In compenso gli autobus del servizio pubblico sono stati costretti a deviare il loro percorso: così chi ha parcheggiato da criminale l'ha avuta vinta, chi si è invece recato nei parchi con i bus è stato penalizzato.





Nel bel mezzo di questo caos dove i prepotenti hanno avuto sistematicamente la meglio sulle persone civili e per bene, le agenzie hanno battuto la notizia che la Giunta ha approvato, venerdì santo, l'assestamento di bilancio per ben 78 milioni di euro. Nuovi investimenti per la manutenzione, la pulizia, i controlli, i servizi e magari gli arredi urbani in strade invase dalla sosta irregolare? Niente di tutto ciò, i soldi andranno al salario accessorio, ovvero quella parte di stipendio degli atroci dipendenti comunali che non è dovuto e che giustamente Marino stava togliendo o vincolando alla produttività. Anche qui si torna indietro, togliendo i soldi alla città e foraggiando clientele elettorali e lobbies. Composte magari da quelle stesse persone - o comunque da quei tipi culturali - che ieri hanno bloccato la città pur di cercare un posteggio regolare. Il vento doveva cambiare, qui sembra di stare nelle Giunte di Carraro, Darida e Signorello. Con tanto di Sbardella.