Il ritorno dei risciò e dei centurioni. Di chi è la colpa?

Nell'ambito dell'assurda restaurazione a Cinque Stelle che sta investendo la città da ormai 10 mesi riportandola dritta dritta, su praticamente tutti i fronti eccettuato qualcosa sulla mobilità, agli anni buissimi di Alemanno e recentissimamente sanzionati dall'autorità giudiziaria con secoli e secoli di condanne nell'ambito del processo chiamato Mafia Capitale, il fatto che risciò e centurioni ritornino sotto i grandi monumenti della Roma imperiale sta nelle cose.

Nei prossimi mesi aspettatevi il ritorno anche dei simpatici camioncini che vendono acqua, osceni gelati e raccapriccianti panini a oscurare qualsiasi visuale nell'area archeologica centrale. A patto che siano "beige" e che abbiano sulle fiancate le "riproduzioni dei monumenti del centro di Roma" come riporta il grottesco Regolamento per il Commercio su Area Pubblica che il presidente della Commissione Commercio sta cercando di far approvare in commissione e in assemblea.





Ma la stampa nel dare la notizia dell'annullamento della delibera di Raggi su risciò e centurioni, è tendenzialmente stata condiscendente - come d'abitudine - con la sindaca di Roma, ed ha invece incolpato il Tar. Peccato tuttavia che, al di là di qualche evidente eccesso e scivolone (vi ricordate quando annullarono l'impianto sulle strisce blu di Marino\Improta dicendo che non si potevano aumentare i costi dei parcheggi perché i romani avevano poca simpatia per prendere i mezzi pubblici?) il Tar non fa altro che guardare l'impianto normativo e capire se i provvedimenti sono coerenti o non coerenti con esso.





Ovviamente in questo caso il provvedimento di Raggi non era coerente con le norme, le leggi, i regolamenti in vigore. E il Tar lo ha sospeso. Non si può, naturalmente, far passare per urgente una delibera che norma delle faccende che urgenze non sono. La presenza o l'assenza dei centurioni era urgentemente affrontabile durante il Giubileo, è comprensibile, ma una volta finito non c'è più motivo. Per governare la questione gli strumenti sono altri. E precisamente, secondo quando ci risulta, due: un Regolamento specifico sul decoro che dia corpo all'omonimo Tavolo sul Decoro che è stata l'arma con cui Marta Leonori, durante la Giunta Marino, ha iniziato a pulire la città dopo quarant'anni di schifo; e il Regolamento di Polizia Urbana: è vecchio di 70 anni ed è uno dei motivi per cui a Roma non si riesce ad amministrare la normalità. Già nel 2015 spiegavamo che il nuovo regolamento è pronto e basterebbe solo una firma. Perché non viene apposta non è spiegabile.





Un figurante festeggia il pronunciamento del Tar con un'allegra pisciata giusto addosso al manufatto appena riqualificato da Retake Roma. Siamo di fronte a Colosseo, Arco di Costantino, Celio e Palatino. Pensate un contesto simile in qualsiasi altra città del mondo e immaginatevi un pagliaccio in maschera che si mette a pisciare. Finisce sui tg...





Ne deriva che la colpa per la situazione che si è venuta a creare non è chiaramente del Tar, ma di chi ha avuto 10 mesi di tempo per "far cambiare il vento" e che invece è andato avanti col vento di prima. Anzi si è tornati all'epoca pre-Marino e pre-Sabella quando il Comune era una factory di delibere scritte appositamente per essere impugnabili e stoppabili dai giudici. Alfonso Sabella spiega perfettamente questa china che a quanto pare sta tornando.





Ma la Sindaca ha un precedente che riguarda l'ultimo dell'anno. Che c'entra? C'entra perché anche all'epoca la Raggi tentò di mettere una pezza ad una questione facendo una delibera d'urgenza e anche all'epoca il Tar la bocciò. Si trattava di una sacrosanta norma che vietava i botti nelle case private: pericolosi, insidiosi per bambini e animali, portatori di costi assurdi per il sistema sanitario regionale. La Raggi giustamente li vietò, il Tar giustamente spiegò che per vietarli bisognava fare un Regolamento, farlo approvare in Consiglio, pubblicarlo per tempo. Non una delibera d'urgenza.

Stessa storia per i pittori di strada. Lì addirittura si è dovuti arrivare a nominare un commissario. Le comiche.





I centurioni oggi a Roma. Piove, quindi cuffia e non scopa in testa





Il fatto è che fare un Regolamento richiede competenza, dedizione, tantissime ore di lavoro. Se ti sei circondato di lacché, incapaci, falliti e yesman difficilmente hai alla portata persone in grado di aiutarti a scriverne uno dignitoso e al massimo ti trovi a farti scrivere il regolamento dalle persone che dovrebbero essere regolate, come abbiamo dimostrato qui . In ben 10 mesi di amministrazione ci si sarebbe aspettati da questi nuovi politici rivoluzionari e honesti un autentico stravolgimento normativo della città, regolamenti su regolamenti per allineare Roma alle migliori esperienze non solo italiane, ma internazionali. E invece nulla di nulla. Il Consiglio non lavora e tutte le questioni emergenziali o sono state abbandonate o hanno subito dei clamorosi ritorni indietro che hanno cancellato tutto il buon lavoro fatto durante il biennio Marino. L'amministrazione trova il tempo per confezionare assurdi ricorsi al Tar (16 pagine!) contro le norme statali che riformano in maniera sacrosanta l'area del Colosseo e non trova il tempo per approvare regolamenti che tutelerebbero l'area del Colosseo e tutto il resto del centro. È immondizia politica, è spazzatura amministrativa.





Dunque di chi è la colpa del ritorno di risciò e centurioni? Del Tar? Rispondete voi.