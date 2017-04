Enrico Stefàno. L'unico 5 Stelle capace, ma per la stampa è una "mente diabolica"

Anche una amministrazione pessima e inemendabile come quella che da 10 mesi sta governando la capitale d'Italia ha delle eccezioni. Noi le cerchiamo col lanternino e facciamo enorme fatica a trovarne. Nel frattempo solo provvedimenti assurdi, ideologia, opacità mafiosa su tutto, tutela sconsiderata delle lobbies che in passato si sono divorate la città, abisso di omertà, attenzione spostata esclusivamente sulla gestione e il mantenimento di poltrone e potere e alcuna considerazione sul merito delle cose.





In questo contesto davvero allucinante - reso ancor più pazzesco dalla totale complicità di media e partiti di opposizione - è naturale che le poche persone che lavorano bene spicchino e siano fin troppo visibili e attaccabili proprio per questo.









Enrico Stefàno cerca di barcamenarsi nella pozzanghera cercando di fare il possibile: pochissime polemiche, scarsi riferimenti alla politica nazionale, focus sui temi e sui problemi della città (in special modo nel suo settore che riguarda la mobilità), condivisione continua e quotidiana con i cittadini (laddove tutti i suoi compagni di partito una volta eletti sono svaniti nel nulla). Ovviamente il fatto che in una mandria di bifolchi, incapaci, falliti, tarati ci sia una persona che lavora come dovrebbe lavorare un uomo politico contemporaneo nell'Europa del 2017 può iniziare a dar fastidio.





In questa logica e in questa chiave si può leggere un curiosissimo articolo uscito su Affari Italiani qualche giorno fa. Si nota facilmente la manina di un attacco a Stefàno dall'interno del Movimento. E per corroborare l'attacco, l'articolo, rigorosamente anonimo, inventa di sana pianta l'esistenza di fantomatici comitati di quartiere "costituendi" volti a lottare contro la nuova sistemazione - fortemente voluta da Stefàno - di Via Emanuele Filiberto. In realtà la nuova Via Emanuele Filiberto si iscrive dentro ad quadro più ampio che poi è l'unico quadro ampio strategico che l'amministrazione è stata in grado in 10 mesi di declinare: le corsie preferenziali vanno protette fisicamente. Nulla sui rifiuti, nulla sui lavori pubblici, nulla sull'ambulantato, nulla sulle affissioni, nulla sullo sviluppo urbanistico. Tutto fermo. Ma almeno, e grazie a Stefàno, sulle preferenziali è stata detta una parola chiara e esiste una visione. E ovviamente Affari Italiani cosa ti fa con un articolo quasi sarcastico? Ma naturalmente ti attacca proprio Stefàno.









Ovviamente l'articolo è falso ( eccolo qui , va letto con attenzione) visto che mai si è pensato di piazzare barriere in cemento sulla strada, mai è nato o nascerà alcun comitato e via dicendo. Serviva solo per infangare il lavoro di Stefàno dietro suggerimento di qualche suo compagno di partito poco contento di doversi confrontare con chi prova a lavorare in maniera seria.





Tuttavia il contenuto ci stimola a entrare nel merito dell'argomento e a sottoporvi un video che abbiamo girato qualche giorno fa, quando ha riaperto Via La Spezia. Il video mette proprio in relazione la riapertura di Via La Spezia con la necessità di una protezione della corsia preferenziale di Via Emanuele Filiberto. E proprio su questo l'amministrazione sta lavorando con l'obbiettivo di dotare Via Emanuele Filiberto di cordoli entro la fine dell'anno. Ricordiamoci che Via Emanuele Filiberto proprio non aveva una preferenziale (il tram viaggiava così, promiscuamente, in mezzo alle auto) e rappresentava un collo di bottiglia incredibile per i mezzi pubblici sull'asse tramviario e anche dei bus. A breve le cose cambieranno in maniera radicale anche per quanto riguarda i flussi di traffico: non sarà più fisicamente possibile girare verso Via Domenico Fontana e dunque molti dei motivi dell'ingorgo saranno eliminati.

Il progetto, che Roma fa Schifo ha potuto visionare, è importante ma non ottimale. Bene, ma non benissimo insomma. La corsia centrale sarà protetta, ma resterà il problema delle carreggiate ai lati alle quali resteranno delle dimensioni "alla romana" ovvero dimensioni capaci di accogliere, senza che questo blocchi il traffico, auto in doppia fila. Sicuramente però con il progetto che Affari Italiani chiama "il mostro di San Giovanni" le auto che sosteranno in maniera abusiva potranno al massimo danneggiare altre auto, ma non più ostacolare il passaggio dei mezzi pubblici che diventerà più sicuro e soprattutto più veloce.





A Roma siamo amministrati da una sindaca di cui vergognarsi ogni giorno, da personaggi inquietanti che affollano l'aula Giulio Cesare, in una atmosfera di terrore, minacce, aggressioni e ricatti. E secondo la stampa la "mente diaboliica" è l'unico (davvero l'unico) amministratore che fa il proprio mestiere.