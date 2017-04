Ennesima farsa. Pubblichiamo il bando clandestino con cui si cerca l'Assessore alla Casa

A Roma, il posto da Assessore alla Casa (così come quello a Assessore ai Lavori Pubblici ad onor del vero) è vacante da 10 mesi, cioè da quando Virginia Raggi si è insediata in Campidoglio senza essersi minimamente preoccupata di predisporre prima la sua squadra di governo, o semplicemente senza avere i margini di manovra per farlo stretta com'è tra le maglie di un movimento di radice fascisteggiante, privo di democrazia interna, senza regole certe e con zero contendibilità di leadership. Insomma, qualcosa di proprietà di qualcuno. Qualcosa dove, per fare qualsiasi movimento, devi chiedere il permesso.

Peccato che a Roma il problema della casa sia abnorme. Peccato che in quel posto si debba immaginare una presenza competentissima, forte, credibile, con il massimo appoggio e copertura politica da parte della Sindaca, della Giunta e del Consiglio.

Nella scorsa Consiliatura, quando su tutti i fronti delle politiche abitative si è iniziato a smontare il sistema mafioso che ha portato la città al collasso, l'assessore Francesca Danese finì sotto scorta dopo poche settimane dal suo insediamento. Questo per dire quale è la caratura della sfida.

La delega è pesantissima: all’Assessore alla Casa competerebbero facoltà di indirizzo politico ed amministrativo rilevanti, come il “superamento” del sistema dei residence (una delle sfide della Danese, appunto), le occupazioni illegali, la gestione delle graduatorie delle case popolari, l'affermazione del buono casa.

Ma il dubbio è che al Campidoglio qualcuno abbia confuso “assessore alla casa “ con “agente immobiliare”, perché il linguaggio utilizzato nell’annuncio delirante che da alcuni giorni sta, semiclandestinamente, girando via mail tra i simpatizzanti dei 5stelle, sembra preso in prestito dalle inserzioni di Tecnocasa: “cercasi giovane motivata disposta a lavorare in team”...

Insomma, se vi sentite i nervi abbastanza saldi per combattere a mani nude contro le camorre che sovraintendono il mondo delle politiche abitative a Roma fatevi sotto: avete ancora qualche ora di tempo per aderire e gli estremi sono tutti qua sotto.

Ma attenzione: non basta che voi siate bravi, preparati, abbiate esperienza, vi siate formati magari all'estero con enorme investimento economico. No. Il prerequisito basilare è essere iscritto ("almeno dal 1 gennaio 2016") al partito di Giuseppe Grillo. Una visione della meritocrazia tutta particolare che in anni passati si chiamava "lottizzazione" e che invece ora fa parte della grammatica operativa dei "ragazzi meravigliosi" che amministrano Roma e grazie ai quali "il vento sta cambiando".

In sintesi: il sindaco non ha la più vaga idea riguardo a chi affidare questo delicato e importantissimo incarico politico.

Il posto è libero e se siete disoccupate e iscritte ai 5Stelle (nel testo si dice “indipendenti e… iscritte”. Sic!), inviate il vostro curriculum al buon Frongia, perché potreste ricevere un prestigioso incarico a tempo determinato.

Roma è definitivamente in mano a veri e propri professionisti dell’incompetenza. Un insulto alle oltre 8000 famiglie in lista d'attesa per le case popolari. L’inoperosità di sindaco, Giunta e consiglieri è ormai totale: zero atti approvati, qualche réclame sui social-network (alle quali anche i più grulli cominciano ormai a credere poco) e ogni tanto una nomina per questa o quella poltrona lasciata vuota da chi è costretto a dimettersi a seguito di qualche scandalo.

Per emergere da questo nulla cosmico, capita poi che il Campidoglio produca queste perle di scempiaggine che quasi imbarazzano a leggerle, se non servissero a costituire ulteriore prova della china tragica e suicida assunta da questa città. Ma è possibile un'altra lettura: che magari il bando e la cagnara che gli girerà attorno servano a liberarsi della figura scomoda di Aldo Barletta, il tostissimo direttore di dipartimento delle Politiche Abitative che non ne fa passare una ai cialtroni pentastellati che sono convinti di poter utilizzare il bene comune per pagare i loro debiti elettorali e per mantenere le mille promesse fatte per accaparrarsi centinaia di migliaia di voti non proprio pulitissimi?

Stupisce poi come i campioni dell’anticasta e del “no ai professionisti della politica”, si siano trasformati in lottizzatori selvaggi come mai se n'era visti e dimostrino di non aver minimamente compreso la differenza tra linguaggio politico e cultura aziendale, tra incarico di governo e incarico professionale.

Un buon assessore deve godere della fiducia politica di chi lo nomina e non di referenze curriculari da centro per l’impiego. Non saranno questi “casting” da pantomima a colmare le tragicomiche deficienze del sindaco e dei suoi miracolati accoliti. Anche e soprattutto su temi delicati come questo: dove ballano i diritti di famiglie in difficoltà da una parte e gli interessi mafiosi dall'altra.