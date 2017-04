Con Farmacap il M5S passa dai modi fascisti ai modi mafiosi. Ma tutti tacciono

Una azienda pubblica che era a pezzi. Tutti volevano venderla. Una manager, dopo aver vinto un bando, la risistema girandola come un pedalino rendendola un'azienda modello. Addirittura caccia via i dipendenti che erano stati pizzicati a rubare i beni aziendali per rivenderseli. Cambia l'amministrazione e arrivano i paladini dell'honestà. All'inizio le cose vanno bene. Poi l'assessore al bilancio cambia e arriva un nuovo commissario che inizia a mettere i bastoni tra le ruote su tutto. Alla fine la manager viene cacciata via, licenziata in tronco. Lei, che aveva bene amministrato, licenziata. I dipendenti che avevano rubato centinaia e centinaia di volte (le prove sono dei filmati della procura, sebbene tutti fino al terzo grado di giudizio siano considerabili innocenti), reintegrati.





Se fosse successa una cosa simile a parti invertite, se al governo della città ci fosse stato il PD o Forza Italia, quelli del Movimento 5 Stelle ci avrebbero marciato per secoli. Avrebbero prodotto una narrazione incessante. Avrebbero rivenduto la cosa a livello nazionale. Avrebbero promosso interrogazioni parlamentari. Ma visto che questa, ovviamente stiamo parlando del caso Farmacap, è la loro ennesima schifezza, il silenzio più totale.





Ciò che appare incredibile è il silenzio. La capacità di costruire un piano di comunicazione e di mantenerlo. Non parla nessuno. Noi abbiamo raccontato la schifezza che stava avvenendo già da mesi e mesi. La prima volta ne abbiamo parlato il 6 settembre 2016 addirittura. Poi ci siamo tornati con maggior allarme a marzo del 2017 . La stampa ha ignorato i nostri articoli salvo poi uscire con paginate nazionali dopo il licenziamento di Simona Laing.



Simona Laing, qui con Ignazio Marino, licenziata per aver risanato le Farmacie Comunali



La notizia è uscita dovunque, con toni duri, ha avuto un grande risalto sui social. Ciononostante niente. Lo stesso partito che alza canizze indicibili su ogni singolo avviso di garanzia, il partito nato in piazza urlando vaffa è stato in silenzio. La schifezza è stata tale che il mandato di Rocco Casalino (l'imbarazzante ex concorrente del Grande Fratello che imposta la strategia di comunicazione del primo partito italiano) è stato tassativo: silenzio di tomba su tutto. È l'unico modo, che tra l'altro sta riuscendo, per far passare anche questa clamorosa porcata. La Laing dichiara cose gravissime? Non importa: silenzio. Escono interviste al nuovo management che dichiarano che come prima cosa reintegreranno a lavorare in azienda i ladri certificati dalle telecamere delle magistratura come tali? Silenzio tombale. Esce la allucinante notizia che la città stanzierà ben 10 milioni di euro per coprire le perdite di Farmacap sebbene Farmacap non abbia perdite in alcun modo, anzi faccia utile? Muti tutti. Trapela che il commissario che ha licenziato la Laing vuole regalare ai dipendenti i 500mila euro di utile nell'ambito del più lurido voto di scambio? Non parlatene.



Tutti sanno che Farmacap aveva un bilancio fallimentare perché molti dei dipendenti rubavano i farmaci per poi rivenderli. La magistratura ha piazzato fior di telecamere e trovato persone pizzicate a rubare anche 200 volte. La Laing li ha licenziati, il nuovo management a Cinque Stelle si vanta di rimetterli a lavoro. Perché una amministrazione pubblica, come accade in tutto il mondo, a Roma non può licenziare chi ruba, mica possiamo "rubargli la vita"



Nessuno risponde, nessuno apre bocca. Non resta che riflettere su quello che sta succedendo in questa città: negli ultimi mesi noi spesso parliamo di fascismo, ma durante il fascismo non si arrivava a questo livello. Durante il fascismo l'omertà non giungeva a queste vette. Durante il fascismo se il regime faceva una scelta sbagliava qualcuno un minimo il sopracciglio lo inarcava. Qui nulla. Il silenzio è totale, il dissenso è annullato. La base del Movimento 5 Stelle non esiste praticamente più. Chi osa contestare ciò che viene deciso in alto viene deriso, umiliato, vilipeso e infine cacciato. Le persone intelligenti o indipendenti sono state già spunte fuori, restano solo coloro che sono interessati esclusivamente al potere, senza mai entrare nel merito delle questioni. Il potere per il potere. La dinamica da partito fascista, a lungo adottata, ha passato il testimone ad una dinamica da organizzazione criminale: omertà, dossieraggi, macchine del fango. Solo la criminalità organizzata - non certo un partito politico - si regge su degli stilemi simili.





E poi bisogna riflettere, infine, in questa chiave, sulle parole di Simona Laing rilasciate nella migliore intervista di questi giorni, quella pubblicata da Mauro Favale su Repubblica. "Non sono di Roma e dunque non sono comprabile" spiega la Laing e conferma quello che andiamo qui ripetendo da anni e anni: essere cresciuti in questo contesto contaminato, contamina. Chi è stato immerso nella pozzanghera romana per più di un tot è totalmente unfit a gestire i problemi di Roma perché semplicemente non li considera problemi. Servono persone da fuori, vergini, persone che considerino schifo lo schifo in cui viviamo e non normalità. Marino lo aveva capito alla perfezione e, scientemente, metteva ai posti di vertice gente che di Roma non era e che con Roma aveva poco a che fare. Forse tutti marziani, ma almeno non disposti a tollerare il modo di fare alla romana che è alla base del disastro che la città sta vivendo e che Pignatone in Procura ha codificato come "mafia".

E poi c'è il passaggio più atroce. La previsione che la Laing ricevette all'inizio del tuo mandato: "non ti faranno completare il lavoro, Roma non può permettersi un'azienda risanata". Sarebbe un precedente ingestibile, spiazzante, destabilizzante.