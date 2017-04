Come si presentava Piazzale Flaminio il giorno di Venerdì Santo. Foto&video

Ha poco senso aggiungere commenti e parole a queste foto e al video sotto. L'unica nota che ci sentiamo di sottolineare riguarda i precedenti di questo spicchio di Secondo Muncipio che affaccia sulla parte più pregiata del Primo.

Si tratta di un piazzale sul quale nelle scorse settimane si sono susseguite le retate della Polizia Municipale che ha ravvisato come la schiacciante maggioranza delle bancarelle fosse abusiva, priva di regolare autorizzazione, illegale. D'altro canto è normale: come fa ad essere regolare un autentico immenso suk subito fuori da una stazione (una delle più importanti stazioni) della metro e delle ferrovia suburbane? In caso di incidente, incendio, attentato, necessità di fuga migliaia e migliaia di persone farebbero la morte del sorcio per colpa del mancato deflusso.

C'è dunque un problema di decoro, enorme, è un problema di sicurezza, evidente. E poi c'è un problema di legalità doppio: non solo tutto è illegale, ma tutto è illegale e resta lì dopo azioni e retate ripetute. Cascano le braccia.

In più, per finire, c'è da sottolineare che neppure durante le festività pasquali, con la città invasa di turisti, si è pensato di fare un minimo di pulizia. Per lo meno per fare un minimo di scena nei giorni di maggiore afflusso di ospiti.

Una vergogna assoluta che però fa vergognare tutti fuorché gli amministratori, fuorché le forze dell'ordine e fuorché quella parte di opinione pubblica - forse ormai maggioritaria - che li sostiene e li vota.