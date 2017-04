7 motivi che qualificano come assurdo&ridicolo l'entusiasmo sulla stazione San Giovanni

In attesa della sua apertura per il servizio passeggeri, la Stazione San Giovanni della Metro C è stata aperta al pubblico per la giornata di sabato. L'iniziativa, intendiamoci, è stata qualcosa di estremamente positivo. Un bell'open day con una risposta di pubblico strabiliante: decine e decine di migliaia di persone in fila, in un sabato di primavera, per passare qualche ora sottoterra. Il seguito è stato però trionfalistico tra folla in visibilio, osservatori che parlavano del riscatto di Roma e visitatori ammaliati dall'opera da "ammirare". Ebbene le cose non stanno proprio così e, al netto del plauso per l'iniziativa, ci è anche un po' seccato che non ci si sia approfittati per parlare dei tanti problemi. Abbiamo provato ad elencarli.





1. ritardi e costi

Ormai neppure serve più parlarne, la Metro C è stata, è e sarà un'opera simbolo in questo senso. Sabato poteva essere l'occasione per fare il punto, sottolineare, ribadire. Non solo per festeggiare qualcosa che invece festeggiamenti non ne meriterebbe.





2. sviluppo e prospettive della linea

Le migliaia di visitatori della stazione-museo prendono la metro per andare a lavoro? Che percorsi effettuano? Hanno figli che si muovono coi mezzi pubblici? Perché in questo caso dovrebbero essere interessati a cosa tipo: dove andrà la Metro C dopo il Colosseo? Quando si inizierà a fare la Metro D? Si progetteranno altre linee? La strategia dell'amministrazione comunale non esiste in questo senso, il massimo della visione da grande statista di Virginia Raggi è "vedremo": solo che sabato non l'ha sottolineato nessuno. Tutti felici per l'opening e basta...





3. gestione della rottura di carico

Tra gli altri elementi di strategia che non sembrano essere granché presidiati che quello relativo all'aumento del carico della Metro A quando sarà finalmente attivo il collegamento Metro A \ Metro C a San Giovanni. In definitiva: se la Metro A è già pienissima, come gestirà l'arrivo di tutti i tanti passeggeri provenienti dalla C e desiderosi di portarsi verso il centro? E come, ad ogni convoglio, verrà gestito l'impatto con l'arrivo a Termini?





4. piani di apertura

Ma tranquilli, tanto neppure quando aprirà San Giovanni si sa. Niente strategie e neppure date. Nulla. Molto meglio non parlare di date così da potersi aggiustare fino all'ultimo. Peccato che questo sia il modo perfetto per avere armi spuntate contro chi vuole rimandare.





5. sistemazione esterna

Forse il fatto più grave di San Giovanni è la sistemazione superficiale. La riapertura di Via La Spezia è stato uno shock. Una enorme superstrada urbana come non si vedono nelle città civili dagli anni Settanta. Niente preferenziali, niente ciclabili, niente arredo urbano, dimensioni della carreggiata scandalose così ci sarà sempre spazio ai lati per la sosta e la sosta selvaggia. Perfino di fronte alla scuola Carducci si è provveduto a riaprire una lingua d'asfalto che sembra disegnata per i gran prix di Formula 1. In attesa che qualcuno si faccia male: pedoni sulle strisce o ciclisti in strada.





6. qualità architettonica

E veniamo alla qualità della stazione. Ma davvero questa è una stazione "bella"? Certo è ad oggi la più bella a Roma, ma ci vuole davvero poco. Tuttavia le stazioni da "ammirare" sono ben poche in Italia e stanno tutte a Napoli. E il paragone semplicemente non esiste. A chi parla di stazione "bella" consigliamo un viaggio in Campania per "ammirare" (lì per davvero) stazioni progettate dai grandissimi nomi dell'architettura planetaria, non da qualche professore della Sapienza...





7. squallore istituzionale

Ultimo punto riguarda la conferenza stampa dell'iniziativa e il suo svolgimento. La metro è pagata per il 90% da Regione e Stato, solo al 10% dal Comune (sebbene il Comune ne faccia un dramma da quando è amministrato da perfetti idioti), tuttavia ne Zingaretti ne Graziano Delrio sono stati invitati all'apertura della stazione. Ovviamente ci sono rimasti male e non hanno compreso lo sgarbo istituzionale. Ma tanto il M5S non ha progetti di sviluppo e evoluzione su Roma, per cui non deve curarsi granché delle figure chiave che questi progetti potrebbero decidere di finanziare.