3274007407. Abbiamo chiamato il numero che ha riempito Roma di abusi. L'audio

il responsabile perseverava nelle affissioni, addirittura collocando i cartelli a 5 metri di altezza per renderne difficile la rimozione". Per ora comunque gli sono stati notificati "20 verbali relativi alle ultime affissioni accertate", ma sono comunque in notifica per lui più di un "centinaio di cartelle esattoriali" pregresse per verbali mai pagati collezionati su tutto il territorio. L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per "invasione di terreni ed edifici", "danneggiamento" e "deturpamento e imbrattamento dei beni comuni. Intanto le indagini proseguono per accertare eventuali altre responsabilità, anche di tipo fiscale. "Concorrenza sleale" per un fenomeno denunciato da "molti cittadini e associazioni" ( in realtà anche da noi, più e più volte ) e nonostante ciò il "



Insomma così recitava il comunicato di Comune e Polizia Locale non più tardi di due mesi fa. Finalmente, abbiamo pensato, questo fenomeno assurdo che ha trasfigurato la città è stato affrontato e risolto. Denunzie, richieste di danni, blocco dell'utenza telefonica (anche questo promettevano i vigili).



Abbiamo monitorato e ci siamo accorti che gli assurdi cartelli recanti lo stesso numero di telefono facilmente riconducibile ad un singolo esercizio commerciale non diminuivano, anzi aumentavano dovunque. Molti cittadini hanno continuato a inviarci segnalazioni e uno ci ha inviato la telefonata che potete ascoltare. Semplicemente incredibile: il numero di telefono pluri denunciato continua ad operare, dall'altra parte risponde un operatore aggressivo e minaccioso (davvero inquietanti le minacce) che ha l'unica preoccupazione di non rispondere a chiamate anonime. Il tutto a due mesi dalle mega retate dei vigili.



Delle due l'una: o la Polizia Locale non riesce a farsi rispettare minimamente. Oppure non esistono nel nostro paese norme adeguate che permettano all'autorità di punire allucinanti prepotenze e reati di questo tipo. In ogni caso una sconfitta enorme per la città, una nuova vittoria dell'illegalità, un insulto a chi il mestiere di "trasporto e facchinaggio" cerca di farlo tra mille difficoltà in regola e rispettando le norme e i propri concorrenti.





Perché questo schifo assoluto non viene fermato? Cosa osta? Come è possibile che dopo una retata del genere una attività simile possa continuare ad operare liberamente? Cosa sta realmente facendo la Polizia Locale, al di là di verbali che nessuno paga e di comunicati stampa, per stroncare davvero questo business?