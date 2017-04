15 minuti di docu-film per confrontare per filo e per segno Roma a Bruxelles

Parliamo di docu-film per auto prenderci in giro. In realtà anche se questi temi meriterebbero ben altra scrittura televisiva, ben altra sceneggiatura, ben altre attrezzature e soprattutto ben altro speaker noi comunque ci proviamo. Convinti che una parte dei concetti passino comunque. E invitiamo tutti voi a farlo: quando siete fuori per lavoro, quando visitate una città straniera per vacanza. Esercitatevi nel confronto.Aprite la fotocamera, documentate le cose che marcano la differenza con Roma e applicatevi a marcare il confronto. E' una delle cose più utile che una piattaforma come questa può fare. E allora ecco un confronto, su tantissimi piani, tra Roma e Bruxelles. Diteci cosa ne pensate.