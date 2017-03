Video. Ratti grossi come marmotte che fanno la lotta. Piazza Re di Roma è loro

Piazza Re di Roma in tutta la sua bellezza. Ogni finesettimana è in queste condizioni. I topi (si vedono assai bene nel video) ci sono sempre la notte, mentre di giorno i bambini vanno a giocare: è lo stesso discorso dell'articolo sul Parco di Via Statilia , sostanzialmente si aspetta che parta qualche grave epidemia per rendersi conto della situazione di emergenza sanitaria in cui viviamo.







Alcuni punti della piazza sono al buio, l'ice park è un tendone piuttosto triste con delle transenne senza contare che allaga un po' tutta la piazza quando c'è il sole. Insomma quella piazza potrebbe essere un polmone niente male e invece è uno schifo. Continuate così perché la maggior parte dei romani la pensa come voi! Non siete soli...

Jacopo





*Caro Jacopo,

grazie della preziosa segnalazione e del "divertente" video, riguardo però al tuo ottimismo sul fatto che la maggior parte dei romani la penserebbe come noi, beh, purtroppo non è così. Se così fosse questa città non sarebbe nelle condizioni in cui puoi vederla ogni giorno.