Video. In pieno centro straordinaria area archeologica ridotta a letterale cacatoio

Non ci dilunghiamo troppo su come, a nostro avviso, dovrebbe essere gestite le aree verdi della città, anche quelle di piccole e medie dimensioni: semplicemente perché abbiamo ripetuto questi concetti mille volte e mille sono gli esempi internazionali che abbiamo riportato. Il nostro punto è che all'interno di queste aree vi debbano essere delle attività economiche e commerciali, attività che abbiano tutto l'interesse (oltre che l'obbligo, in cambio della concessione) a tenere pulito, sistemato, sicuro e a chiudere e riaprire l'area. E' una cosa che va fortemente contro la malata mentalità italiana e ancor più contro la super-malata mentalità a Cinque Stelle secondo cui i servizi pubblici devono essere per forza pagati con la tassazione e non, magari, con l'accordo tra il pubblico e il privato convincendo quest'ultimo a mettere mano al portafoglio in cambio di sane possibilità di business.







Anche il parco di Via Statilia potrebbe "stare in piedi" da solo così. Dai la concessione per un piccolo chiosco, ben integrato nell'area verde-archeologica, magari progettato da un giovane studio di designer e progettisti della città. In cambio della gestione, al concessionario verrebbe dato l'obbligo di tenere pulito, manutenere il verde secondo determinati standard, chiudere e aprire il parco, evitare che si trasformi nella fogna che è oggi.





Già perché oggi l'area verde che ospita l'Acquedotto Claudio Neroniano è una fogna a cielo aperto. Sotto gli archi si è creato un villaggio. E poco importa se i Pics abbiano sgomberato tutto solo qualche mese fa. L'erba non viene tagliata e l'atmosfera di abbandono favorisce la nascita di bidonville e favelas. Le opere vengono vandalizzate da graffitari senza pietù, le serrature dei cancelli sono state distrutte e addirittura una delle arcate dell'acquedotto è stata trasformata in cacatoio ufficiale degli abitanti del parco.





Naturalmente è scomparsa tutta la frequentazione ordinaria: famiglie, bambini, anziani. Il parco, che loro hanno profumatamente pagato con le loro tasse, è diventato per loro totalmente inutilizzabile. Lo stesso plot riguarda decine e decine di altre aree verdi in città.