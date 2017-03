Utili da record. Acea ride (grazie a Marino), ma Roma ancora piange

Il titolo in Borsa ieri ha volato ben oltre il 3%, gli utili netti del 2016 sono stati pari a 262 milioni e sono cresciuti del 50%, l'ebitda è addirittura vicino al miliardo di euro! Naturalmente salgono anche i dividendi proposti dal CdA: 0,62 euro per ogni azione. Insomma Acea ha chiuso, nell'atroce 2016, il suo anno migliore in assoluto. Il tutto, come spiega la presidente Catia Tomasetti, è frutto di un lungo lavoro di tre anni per efficientare la macchina, tagliare gli sprechi e, chissà, magari anche le clientele. Insomma è la cura Marino, quel sindaco marziano e pazzoide che decise ad un certo punto che le municipalizzate romane (Acea, ma soprattutto Ama e Atac) dovevano servire per fare soldi e per dare servizi di qualità e non per alimentare clientele e ruberie.





Dovremo esserne tutti contenti: Acea è una grande azienda romana, i dividendi sono un tesoretto insperato nelle casse del Comune, e se una grande azienda va bene va bene tutto l'indotto e il territorio circostante, specie se si tratta di una grande azienda con milioni di utili, con migliaia di dipendenti e con centinaia di milioni di tasse pagate. Il tutto nella città che punta la propria economia sulla pizza a taglio e il bagarinaggio.





Dovremmo essere contenti ma non lo siamo mica tanto. Il benessere di una grande azienda solitamente si riflette sul benessere di tutto quello che c'è intorno, ma per quanto riguarda Acea così non è. Ci piacerebbe, se fosse onesta intellettualmente, che Acea, investendo solo uno zerovirgola di tutti i suoi utili, commissionasse uno studio, una ricerca seria per analizzare quanto è l'ammanco all'economia reale della città dovuto e diretta responsabilità dell'assurda gestione Acea ad esempio sulle utenze commerciali.





Aprite un negozio, un bar o, peggio, un ristorante. E provate a dover avere a che spartire con Acea, con le lancinanti ditte che lavorano per suo conto. Poi fateci sapere cosa ne pensate del fatto che Acea ha fatto un anno di boom. Mesi e mesi ad aspettare il nulla, nel frattempo paghi stipendi, affitti e mutui e la tua attività commerciale non può partire perché la società che lavora "per conto di Acea" impiega 3, 6 o 9 mesi per cambiarti la portata dell'impianto elettrico. Certo poi qualcuno ti fa capire che se "offri un caffè" le procedure possono ridursi decisamente. Ovviamente è impossibile dimostrarlo ed è anche difficile avere testimonianze dirette da parte di esercenti, imprenditori e ristoratori. Più per paura che per omertà. Tra l'altro gli episodi di corruzione, che ci sono, non riguardano mai direttamente Acea ma sempre le pletora (la Roma economy) di micidiali mini società che lavorano per Acea e realizzano l'ultimo miglio del lavoro. E mentre Milano, Firenze, Bologna si riempiono di nuovi format commerciali e di giovani che con la loro voglia di provarci hanno portato su il PIL italiano nel 2016, a Roma l'imprenditoria ripete una nenia sempre uguale "siamo pronti, ma aspettiamo Acea". E molti, stufi di sentire i colleghi lamentarsi, neppure ci provano più, neppure partono, neppure la affrontano la battaglia. Il problema non sono le centinaia di imprenditori che subiscono il disagio, il problema sono le migliaia di imprenditori che, sapendo che girano disagi, neppure iniziano l'iter.





Ma i problemi non si fermano neppure per quanto riguarda le utenze private. "Abbiamo raggiunto questi risultati grazie alla digitalizzazione" dice Catia Tomasetti. Senza conoscere o forse conoscendo la quantità di operazioni che ancora gli utenti finali sono costretti a fare di persona, perdendo secoli di tempo, giorni di lavoro, produttività in fumo che impatta sulla città.





L'auspicio è che gli incredibili utili che quest'anno Acea si è portata a casa servano anche come investimento per migliorare le procedure, le lentezze, le burocrazie che oggi impattano come un macigno, come un tappo, come una palla al piede sulle speranze di sviluppo commerciale e imprenditoriale della città. Una multiutiliy deve essere il boost alle ambizioni di un territorio, non un freno.