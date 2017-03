Un giro alle Poste per dire "amavo questa città prima di venire a viverci"

Sono Maura S., giornalista pubblicista trapiantata nella Capitale dalla Lombardia (amavo questa città, prima di venire a viverci!).





Vorrei segnalare un malfunzionamento presso l'Ufficio Postale di Roma - Laurentina, Via di Tor Pagnotta, 4. Nell'area ritiro pacchi e raccomandate da oltre 1 anno non funziona il numeratore elettronico: i clienti devono ritirare un semplice tagliando di carta, come fossero in coda alla gastronomia, attendendo di essere chiamati a voce dagli impiegati . Allego foto del Dicembre 2015, nelle quali si vede chiaramente un primo AVVISO MANOSCRITTO Agli utenti, con tanto di data e timbro risalenti al 14.11.2015.





Naturalmente quando l'ufficio è affollato, dato il numero degli sportelli (è un salone ampio, con almeno dieci sportelli e decine di clienti presenti nell'ora di punta) e la distanza delle sedie dove attendono i clienti, si genera una certa confusione e gli utenti stessi sono costretti a chiamare i numeri tra loro per verificare continuamente l'ordine di attesa.Pare per un verso quasi una commedia di Totò o Aldo Fabrizi, con scene tragicomiche e persone che stemperano l'attesa e il disservizio con risate amare.





Gli impiegati fanno quel che possono, qualche volta con difficoltà. Regna comunque un senso di disordine.

La cosa più curiosa e - per un verso - poco gradevole per un ufficio pubblico e per un servizio pubblico come quello delle Poste Italiane, è che questo guasto perduri dal NOVEMBRE 2015. Non stiamo parlando di qualche settimana, ma di oltre 1 anno.





Il progresso che abbiamo notato io e mio marito, frequentando l'ufficio al pari di molti altri romani, è che l'altro giorno, 25.02.2017, il numeratore elettronico risulterebbe ancora guasto e si prosegue col sistema chiamata vocale e ritiro di tagliando cartaceo, con i consueti disagi per l'utenza. Tuttavia l'AVVISO ALL'UTENZA (è un progresso?) è stato reso SEMIPERMANENTE; con bell'avviso STAMPATO su foglio giallo, che detta istruzioni ai clienti e conferma la chiamata a voce.





La domanda, se lecita è: ma Poste Italiane trova così gravoso - in termini economici ed organizzativi - provvedere alla riparazione o sostituzione di un numeratore elettronico del quale ormai si sono dotati anche il panettiere e il salumiere di borgata? Tale è la spesa da non poter essere sostenuta da un colosso finanziario come Poste Italiane?

Dunque la successiva domanda, se lecità, è: può una città dove non si riempiono le buche stradali, dove i tombini killer e gli alberi killer mettono a repentaglio quotidianamente la vita delle persone, dove non si riesce a riparare un numeratore in un ufficio pubblico nonostante il decorso di un anno ... pensare ad ORGANIZZARE OLIMPIADI o PENSARE A REALIZZARE EX NOVO un'area urbana e uno stadio di calcio?





Non andrebbe data priorità a quanto necessità di cura, senso civico e manutenzione?

La domanda non è retorica.

Maura