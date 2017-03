Riflessioni su Piazza della Cancelleria. Davvero il problema sono i tavolini sui posti disabili?

Qualche settimana fa non si parlava d'altro. Lo scandalo micidiale dei tavolini del ristorante sistematicamente piazzati, a Piazza della Cancelleria, sui posti per disabili. Ah che scempio, ah che oltraggio, in una piazza così straordinariamente tenuta, così ben manutenuta, così ordinata, pulita, piena di legalità e impeccabile come si può tollerare, come può essere concepibile una faccenda simile?

In questo video abbiamo dimostrato che così non è. Anzi abbiamo dimostrato che l'odiosissimo atto del ristoratore è in realtà perfettamente coerente con il contesto, assolutamente in linea con tutto il resto che avviene in un luogo che dovunque sarebbe un salotto straordinario da lasciare a bocca aperta e che invece solo a Roma appare come un fastidioso, illegale, prepotente, maleodorante letamaio.

Una riflessione che ovviamente vale per mille altri luoghi della nostra città, anche perfino più importanti artisticamente, architettonicamente, paesaggisticamente e storicamente della pur importantissima Piazza della Cancelleria