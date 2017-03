Luca Montuori. Come farà un professionista in gamba a stare in una Giunta di imbroglioni?

La prima considerazione, a dispetto del titolo, è positiva: Luca Montuori - il nuovissimo assessore all'urbanistica - è una figura di qualità, di buon livello, competente e lucida. Molto lucida. Si tratta, intendiamoci, come al solito dell'ennesimo ripiego: nessuno vuole venire a lavorare per una banda di scappati di casa e allora, anche questa volta, come per l'assessore al bilancio, si è dovuto ricorrere a figure interne alla squadra e Luca Bergamo - forse l'unica figura della squadra dotata di esperienza e raziocinio, non sempre ben riposte - è riuscito ad imporre un suo uomo. Per fortuna si tratta di un uomo di buona caratura e questo lo dobbiamo sottolineare. Di buona caratura vera, non come Berdini che aveva una reputazione altissima a dispetto della verità. "Lavora già con noi e abbiamo avuto modo di testarne l'affidabilità" ha detto la Sindaca. Affidabilità, beninteso, non qualità. Quella viene al secondo posto nell'ottica dei Cinque Stelle. Al primo posto essere affidabili, fedeli, possibilmente un tantinello plagiati dalla mentalità malata di questo nuovo partito troppo affine ad esperienze poi drammatica già viste una novantina d'anni fa; la qualità e il merito vengono dopo.







Di Montuori ci ha sempre affascinato un video del 2011 a margine della Biennale dello Spazio Pubblico in cui mette insieme una serie di elementi così impopolari e straordinariamente lucidi da averci fatto scattare in piedi ad applaudire.

Sentite che spettacolo quando descrive la "partecipazione" ovvero la foglia di fico che le amministrazioni utilizzano per non decidere, o per decidere male, o per scaricare la colpa. Montuori spiega che far partecipare i cittadini non significa far scegliere a loro cosa bisogna fare nello spazio pubblico (altrimenti ti chiedono sempre aree cani e panchine!), ma convincerli e fargli capire che quello che vuoi fare tu è corretto.





Siamo esattamnete agli antipodi della patetica e pericolosa demagogia pentastellata che negli ultimi mesi ha infettato una città già largamente malata.

In questi 8 mesi l'amministrazione Raggi ha dimostrato di essere totalmente buona a nulla, ma capacissima di imbrogliare i cittadini, di trattarli da bambini deficienti, di avere mille frecce al proprio arco per raggirarli, intortarli, ingannarli. La vicenda dello Stadio della Roma, un autentico imbroglio in tutto e per tutto, è emblematica. Ma sono emblematici anche gli scandali del Parcheggio di Via Giulia (con la copertura abbandonata), la vergogna delle Torri dell'Eur, l'assurda modifica della delibera sulla ex Fiera di Roma. Dovunque imbrogli, dovunque menzogne, dovunque bugie contando sul fatto che tanto nessuno capisce.





La domanda dunque che ci si deve porre salutando la nomina di Montuori e esultando per aver perso una figura inquietante come quella di Berdini avendo guadagnato un professionista serio è la seguente: nominando un urbanista come si deve e non una figura folkloristica come Berdini i Cinque Stelle hanno deciso che se la smetteranno di imbrogliare oppure un tipo serio come Montuori ha deciso di vendersi o magari di svendersi a degli imbroglioni? Lo capiremo dai primissimi atti. Speriamo di poter assistere ad una svolta radicale rispetto agli scempi degli ultimi mesi.