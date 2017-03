Lo spot di Atac contro l'evasione e l'ignobile editoriale di Repubblica

Certo che Stefano Cappellini, nuovo capo della Cronaca di Roma di Repubblica, non deve poi lamentarsi se il suo giornale - come gli altri peraltro - continua a perdere clamorosamente copie vendute. Chi è disposto a comprare quotidiani che propugnano disvalori e diseducano al senso civico? Ma Repubblica, 40 anni fa, non nasceva esattamente su propositi e obbiettivi opposti rispetto a questo?





Parliamo dell'editoriale di oggi sulla prima pagina di Repubblica a firma Christian Raimo. L'argomento? Lo spot Atac contro l'evasione. Per carità, un prodotto video piuttosto scadente, girato malino, montato malino, recitato malino, ma l'Atac almeno ci ha provato. Ci ha provato eccome! Le corde che vengono toccate sono quelle corrette per una volta tanto che questa mossa forse è una delle pochissime mosse azzeccate, quanto a tono di voce e passo, dopo 9 mesi di amministrazione. Un incivile evasore entra nell'autobus, non timbra il biglietto, gli altri cittadini se ne accorgono e cominciano a insultarlo come sarebbe giusto che fosse, dopo un po' arriva il controllore che (invece di fare purtroppo la multa) gli fa chiaramente presente che sta facendo la figura del pezzente per 1,5 euro mentre una cittadina dall'altra parte dell'autobus gli dà del cafone. Magari non servirà a nulla, ma i toni sono corretti. E' proprio quello il punto: non solo sei un cafone se non paghi il biglietto, non solo stai facendo del male non al Comune o all'Atac ma ai tuoi concittadini, ma lo stai facendo per risparmiare una cifra ridicola. E il gioco non può valere la candela. Brava Atac, consigliata bene.





Ovviamente questa impostazione mentale manda su tutte le furie tutta una certa Roma perbenista, borghesuccia, finto intellettuale, molto interessata affinché l'atmosfera di lassismo e illegalità resti intatta nei secoli dei secoli, molto interessata affinché la distanza siderale tra questa e altre cità occidentali resti inalterata. Oggi questa mentalità malata e pericolosa, che non smetteremo mai di combattere, ha preso corpo in un editoriale firmato Christian Raimo sulla prima pagina della Cronaca romana di Repubblica.

Secondo Raimo il filmato non funziona perché "non educa". Come se ci fosse bisogno di "educazione" per comunicare ai cittadini a non essere evasori. E' un po' come dire che non bisogna fare la multa a uno che sta in seconda fila, che passa col rosso mettendo al rischio la vita del prossimo, o che elude il fisco. Niente sanzioni: al massimo un po' di educazione. Nella squallida convinzione che chi si comporta male lo fa non perché è un paraculo ma perché è poco informato. Semplicemente ridicolo.





Ma Raimo fa di più. Prende di fatto le difese dell'evasore ("è un furbacchione, mica un piccolo criminale", e invece è proprio un criminale. Eccome!) additando come "incattiviti giustizieri" i cittadini che nello spot lo condannano. Li considera, testualmente, dei "delatori". Scrive proprio così e il quotidiano Repubblica mette l'articolo in prima, senza vergogna apparente. Chi condanna un proprio concittadino perché si comporta male è un "delatore". Si tratta di un messaggio semplicemente devastante, profondamente italiano, ancor più romano.





Si tratta dell'omertà che sta alla base della sottocultura micidiale che si è divorata questo paese. In questa città l'omertà, che più schiettamente stata rappresentata ad esempio in Sicilia con racconti collaterali alla criminalità organizzata (ma mica la mafia è criminalità, son furbacchioni o, come si dice oggi, furbetti), è resa con una espressione agghiacciante che sta nella testa, nel cuore (vabeh, cuore...) e nelle azioni di tutti i cittadini, anche di quelli che, pur non sapendolo, sono stati avvinghiati dalla mentalità dei Raimo. L'espressione è la seguente: chi se fa l'affari sua torna sano a casa sua.





E' il pilastro su cui si basa il declino inarrestabile di questa città, il pilastro che noi da 10 anni cerchiamo di abbattere aprendo gli occhi alle persone. Il motivo per cui la gente che la pensa come Raimo quando ci incontra per strada ci sputa, letteralmente , in faccia. La non partecipazione, il menefreghismo, l'egoismo, il cinismo. Vedi qualcuno che non paga il biglietto: statte zitto e fatte li caxxi tua. Idem per quanto riguarda tutti gli altri comportamenti sbagliati. Mica ti vorrai trasformare in giustiziere, mica ti vorrai trasformare in delatore? Meglio farti gli affaracci tuoi: d'altro canto il tuo concittadino si comporta da perfetto incivile mica per cattiveria o dolo, nooo, lo fa solo perché non è responsabilizzato. Non è informato...





Questa mentalità atroce impregna la nostra città e contribuisce a trasformarla in quello che è. Cinica, omertosa, incivile, menefreghista, aggressiva. Di più: questa mentalità impregna anche questa amministrazione: non dimentichiamoci che Raimo - se n'è vantato lui stesso - ha spinto per la nomina dell'assessore alla cultura (oggi Vicesindaco) Luca Bergamo, il quale lo ha ricambiato già con una poltrona, nel CdA delle Biblioteche di Roma. Adesso Luca Montuori, collaboratore di Bergamo, è assessore all'urbanistica. Il rischio, insomma, è che le metastasi di questo modo di ragionare, che dovrebbe essere lavato via, continuino ad innervare una amministrazione che invece è stata votata per essere innovativa. Si passa invece dal rischio alla certezza quando si guarda alla professione di Raimo, la certezza è infatti (ma questo riguarda l'esperienza scolastica di quasi tutti noi, in questa città, purtroppo) che impostazioni intellettuali spazzatura come questa finiscano a inquinare le menti giovani e facilmente influenzabili dei ragazzi delle scuole. Raimo, infatti, uno che scrive e pensa le cose che potete leggere qua sopra, è un insegnante di liceo. E non è un problema di Raimo, è un problema delle migliaia di persone che la pensano come lui, che raccontano questa frottola ai ragazzi delle scuole superiori perpetuando una pozzanghera di immondizia intellettuale che così non avrà speranza di asciugarsi mai e continuerà a diffondere i suoi effluvi fetenti in una città sempre più marcia a causa proprio di questo modo di approcciarsi ai problemi.