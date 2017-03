L'invasione delle vele pubblicitarie. Analisi dell'ennesimo assurdo fenomeno romano

Tantissime, dilaganti, ma invisibili. Le vele pubblicitarie invadono silenziosamente la città. Sono dovunque, ma non ne parla nessuno. Muovono un sacco di soldi, ma sottotraccia: il modo migliore per fare business. Non sono legali ma non sono neppure illegali perché per quel che le riguarda le norme sono confuse ed è facilissimo eluderle standosene al confine tra illegalità e perfetta legalità magari sfruttando quell'alea di non detto presente nelle leggi.





Se vai sull'Appia o su altre consolari trovi interi parcheggi dedicati a questo genere di veicoli. Sconfinati ettari di furgoni dotati di vela. Gli spazi pubblicitari vengono venduti e i mezzi partono. Non potrebbero fermarsi mai, ma lo fanno tranquillamente. Spesso lo fanno (vedi foto) proprio di fronte a altri cartelloni pubblicitari (cornuti e mazziati) ancor più spesso davanti a monumenti, aree verdi, modificando il panorama.





Perché succede in maniera così vasta. Perché ci siamo abituati come se fosse normale? Perché la industry di settore non si fa sentire a riguardo? Se solo qualcosa di lontanamente paragonabile succedesse a Londra, a Parigi o a New York ci sarebbe una sollevazione da parte di chi, pagando fior di tasse e oneri all'amministrazione, gestisce l'impiantistica pubblicitaria "regolare". Ma a Roma non è così e così non può essere. In attesa di una riforma della pubblicità esterna - che l'amministrazione Marino aveva instradato e quasi concluso e che l'attuale amministrazione sta insabbiando con tutte le armi proprie della vecchia politica clientelare e meschina - il settore è abbandonato e preda della peggiore imprenditoria che si possa immaginare: tra ditte e comune il compromesso è rigorosamente al ribasso. Io Comune non ti chiedo nulla, non ti controllo, non ti rompo le scatole, non ti faccio le pulci sugli abusi, tu ditta non pretendere di poter fare il tuo business in un contesto sano. Esattamente il contrario di ciò che crea qualità, affari puliti e riqualificazione.

In questo contesto stanno le vele pubblicitarie, sempre di più, sempre più squallide, sempre ferme in sosta selvaggia, con inserzioni sempre più mediocri (siamo finiti ai supermercatini di quartiere o ai negozi di alimenti per animali da compagnia, esercizi commerciali che sono a Roma si rivolgono alla pubblicità esterna e che dovunque in occidente si pubblicizzano esclusivamente su web e su carta tra l'alto sostenendo l'attività editoriale di aziende che qui da noi sono fallite da una vita). Una dimostrazione plastica di come un settore lasciato sgovernato e in mano ad una imprenditoria pessima porti conseguenze non solo sul settore stesso, ma anche in tutti gli ambiti adiacenti: la non sistemazione della pubblicità esterna priva la città di un moderno schema di bike-sharing, impedisce la presenza di toilette pubbliche automatiche, rende le strade più sicure, alimenta la presenza del fenomeno delle vele pubblicitarie che, in presenza di un serio gestore dell'impiantistica esterna, nella migliore delle ipotesi resterebbero posteggiate sull'Appia...





Forse l'amministrazione non si rende conto che sfregio sta facendo alla città (e che regalo alle lobbies) nell'insabbiare la riforma dell'impiantistica pubblicitaria.