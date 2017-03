L'imbroglio dello Stadio e l'allucinante filmato 5 Stelle che cerca di ingannare tutti

Progetti urbanistici in funzione dei quali la nostra città sarà o non sarà un posto accettabile dove vivere, studiare, fare impresa e rischiare nei prossimi 20 anni trattati in maniera superficiale, con la mano sinistra o addirittura buttati totalmente in farsa. Con la trasformazione urbana di Tor di Valle sta succedendo esattamente questo.







Prima una campagna elettorale ridicola, poi sette mesi di cialtronate, infine un accordo vergognoso (e forse inapplicabile) che ha trasformato una bella operazione immobiliare in una speculazione edilizia a puro vantaggio dei privati, infine la Conferenza dei Servizi dove l'accordo vergognoso non si è però tradotto in atti ufficiali e ieri pomeriggio, ultimo affronto, un Prima una campagna elettorale ridicola, poi sette mesi di cialtronate, infine un accordo vergognoso (e forse inapplicabile) che ha trasformato una bella operazione immobiliare in una speculazione edilizia a puro vantaggio dei privati, infine la Conferenza dei Servizi dove l'accordo vergognoso non si è però tradotto in atti ufficiali e ieri pomeriggio, ultimo affronto, un filmato esplicativo confezionato appositamente per il pubblico grillino tipo (minus habens, falliti, invasati, diversamente intelligenti) e non a caso pubblicato non sui profili Facebook ufficiali dell'amministrazione bensì su quelli del partito pentastellato.





Ancora una volta chi governa Roma si dimostra convinto - dopo la figuraccia clamorosa della Conferenza dei Servizi - che per amministrare siano sufficienti filmati prodotti dall'inquietante ex Grande Fratello Rocco Casalino e post sui social network. il nuovo accordo siglato con la Roma è ancora misterioso, non c'è un progetto ufficiale di cui parlare, non ci sono conferme ne smentite sulle indiscrezioni. E naturalmente non ci sono atti, in compenso abbondano i cartoni animati.





E allora dal cartone animato cerchiamo di carpire qualche informazione per cercare di comprendere in che modo i Cinque Stelle stanno seviziando e mutilando un progetto eccellente, una operazione immobiliare di caratura internazionale che avrebbe per una volta (per-una-volta!!!) dato respiro ad una città di palazzinari. E invece l'amministrazione Raggi, pur raccontando il contrario al suo elettorato beota, boccalone e ebete, ha fatto di tutto per 'ricondurre alla normalità' l'operazione: palazzine, cemento e nessun contributo pubblico. Le grandi opere pubbliche (ponti, imbarcaderi, riqualificazioni) fortemente richieste ai costruttori dall'amministrazione Marino sono state considerate incredibilmente "inutili" e si è detto al privato "puoi non farle, puoi risparmiare questi soldi".





Ma analizziamo il filmato punto per punto. Si inizia parlando di uno stadio "fatto bene": dimenticati i mille proclami in virtù dei quali la zona era sbagliatissima e lo stadio si poteva fare "ma non lì"? Evidentemente sì, eppure contro questa localizzazione i Cinque Stelle avevano fatto fior di esposti. Ora la zona è perfetta per uno stadio a regolare d'arte e con cubature a norma di legge, ma quale legge? Sia il progetto di Marino sia l'aborto di Raggi richiedono una modifica al piano regolatore, dunque di quale legge si parla?. Ma ora il progetto "we love it", ha detto la Raggi al telefono col proprietario della Roma Pallotta. C'è poi il dimezzamento delle cubature, altra sabbia negli occhi dei creduloni: da nessuna parte al mondo l'impatto e la qualità di un'operazione immobiliare viene misurata in cubature. Ciononostante a Roma molti ci cascano e allora il M5S insiste potendo contare su centinaia di migliaia di analfabeti funzionali. Il filmato poi si vanta di aver dimezzato il business park ed aver eliminato le Tre Torri di Daniel Libeskind. Ma cosa c'è da vantarsi? Come se a Milano, nell'area della ex Fiera, qualcuno avesse tagliato le torri di Isozaki, Hadid e Libeskind (anche lì) e si fosse vantato di aver tolto questi elementi caratterizzanti alla città, elementi che stanno contribuendo a costruirne l'immaginario internazionale e la speranza verso il futuro. Cosa diavolo c'è da bearsi nell'aver deprivato la città di uno skyline contemporaneo e di nuovi elementi monumentali? Come se qualcuno avesse bloccato Nerone nell'edificazione della Domus Aurea perché era una speculazione immobiliare privata su un'area verde e poi si fosse vantato: cacchio ti vanti!? Fai le tue schifezze clientelari e criminali, ma almeno non vantarti, idiota!

Ma andiamo avanti, non prima di aver messo qui lo screenshot che (ricordatevi che il target sono i disturbati mentali che votano 5 Stelle) rappresenta le cubature e le torri in maniera caricaturale, nere come denti cariati. Giusto per suggestionare i sempliciotti che vedranno.





La parte successiva del filmato si diverte a considerare "inutili" molte opere pubbliche che il precedente accordo aveva obbligato i costruttori a realizzare. I pontili sul Tevere (rappresentati come dei ponti, mentre sono degli imbarcaderi per dei battelli) sono inutili? Bah. Davvero il Movimento Cinque Stelle non capisce l'importanza che a Roma potrebbe avere l'utilizzo del fiume come mezzo di trasporto? A Londra, a Parigi e in mille altre città devono essere tutti imbecilli allora. E' evidente invece che per la posizione peculiare di Tor di Valle (una penisola dentro al fiume) gli imbarcaderi sono importanti sia perché si potrebbero prevedere dei battelli per portare i tifosi direttamente dal centro o dall'aeroporto (con una portata enorme, di centinaia di persone a mezzo) sia per i collegamenti con altri luoghi di interesse come la Fiera - sperando che venga rilanciata - che prevede nel suo sviluppo l'affaccio fluviale e come il nuovo Porto della Concordia - sperando che si riparta con la costruzione - di Fiumicino. Non vedere questo significa non avere la minima lungimiranza. Significa, insomma, operare in maniera sciatta e superficiale. E oltretutto bugiarda: perché gli imbarcaderi non sono tra le opere di compensazione che generano cubatura aggiuntiva, vengono dunque tagliate esclusivamente per far risparmiare il proponente: per fargli un regalo, perché questo è il nuovo accordo. Un clamoroso regalo della città a Pallotta.





Poi secondo i Cinque Stelle è "inutile" anche la sistemazione della situazione incresciosa di Via Luigi Dasti, dove le auto per andare da Parco De Medici a Magliana sono costrette ad un insidioso senso unico alternato in un vecchio sottopasso ferroviario: i Cinque Stelle hanno deciso che questa mostruosità deve rimanere per sempre così. Chi transita qui tutti i giorni o chi abita in zona sa perfettamente di cosa stiamo parlando, chi ha confezionato il ridicolo filmato invece no. Almeno però avrebbero potuto far finta di conoscere il nome della strada, chiamata invece Via d'Asti. Mah... Ad ogni modo neppure la - urgente e comunque necessaria, Stadio o non Stadio - riqualificazione di Via Dasti non genera cubatura aggiuntiva. Dunque anche qui si sta mentendo per suggestionare gli ignoranti che leggono.

Inutile, secondo i pentastellati, anche la Metro B. Il tutto giustificato con la scusa che lo sfioccamento potrebbe portare aumento dei tempi di percorrenza. Nulla di più forsennato ovviamente. Forse una metro che si biforca può essere un problema per la mediocrità di Atac, ma nel resto del mondo è una cosa normalissima. A Milano la linea verde ha quattro biforcazioni. Biforcazioni che ATM gestisce magistralmente. Ma il punto non è Roma-Lido o Metro B. Il punto è un altro: il progetto Raggi garntirà come faceva il progetto Marino 16 treni all'ora a Tor Di Valle? Perché altrimenti sarà il caos.





Di tanto in tanto, oltre a parlare male di Ignazio Marino, il filmato indugia su elementi del misterioso progetto nuovo. Cerchiamo di carpirli, ma la vaghezza è estrema. Si parla di "potenziamento" della Roma-Lido. Cosa significa? Quanti treni all'ora verranno garantiti? Come? Con quali soldi di preciso visto che i 50 milioni dei privati non arriveranno più? Leggeremo il progetto (e rideremo!). Quando si parla della Via del Mare non si accenna più al raddoppio e all'unificazione con la Via Ostiense, al contrario si parla semplicemente di "miglioramento". Cosa significherà? Lo vedremo, e saranno amare sorprese.





La parte seguente parla del Ponte sul Tevere. L'area non avrà più lo svincolo sulla Roma-Fiumicino diretto dall'autostrada, dalla Fiera, dall'Aeroporto ma dovrà contare (anche se quest'ultimo progetto è in stallo) sul Ponte dei Congressi, sul quale il Comune, stando al patetico filmatino, sta "valutando di investire" dopo che alcuni fantomatici studi (che il Comune non ha mai mostrato a nessuno) avrebbero indicato che un ponte sarebbe sufficiente. Ma poi che significa che il Ponte dei Congressi è in parte finanziato dal CIPE? Il Ponte dei Congressi è integralmente finanziato dal CIPE, altra bugia!

Insomma l'amministrazione ha rimandato indietro 450milioni di investimenti privati per poter dire di aver tagliato tre grattacieli (anche importanti per lo sviluppo della città e la sua immagine) e in cambio mette le mani nelle tasche dei cittadini per pagare lei le infrastrutture. Un crimine che chiamerà in causa, speriamo, la Corte dei Conti. Siamo oltre ogni livello di decenza possibile e immaginabile. Oltre ogni gravità. Tra l'altro il sistema circolare tra Ponte dei Congressi e Ponte dello Stadio verrà meno e tutto il traffico verrà scaricato dal Ponte dei Congressi una una Via del Mare che, come abbiamo visto sopra, sarà solo "migliorata" e non raddoppiata. Significherà ingorghi, incidentalità, pericolo. Pericolo grave soprattutto in uscita dallo Stadio: tutte le auto, avendo una sola via di uscita dall'ansa di Tor di Valle, confluiranno sulla Via del Mare mentre in precedenza potevano andare direttamente verso la Roma-Fiumicino e verso il raccordo (ricordiamo che lo stadio della Roma ha un bacino trasportistico cittadino e provinciale, se non di più). Immaginatevi un semplice e banale incidente sulla Via del Mare con la strada che non riesce a assorbire viabilità: significa decine di migliaia di auto bloccate dentro Tor di Valle in coda per cercare di accedere al budello della Via del Mare. Un incubo. E questo sarebbe un ponte pensato esclusivamente per poter dare cubature al privato? Questo è invece un ponte indispensabile, senza il quale non esiste interesse pubblico per il progetto. E che è indispensabile, assieme e non in sostituzione del Ponte dei Congressi, lo ha spiegato anche il Dipartimento Mobilità dello stesso Comune di Roma in sede di Conferenza dei Servizi. Rinunciare al ponte, ammesso che si possa realmente fare, è una roba di una irresponsabilità forsennata e condanna il progetto al fallimento oltre che all'insicurezza ed al pericolo ad ogni manifestazione.





Ma era del tutto prevedibile, quando hai 450 milioni di investimenti totalmente privati in opere pubbliche e rinunci a ben più della metà dello stanziamento, è naturale che molte cose non si potranno più fare o si faranno solo male, a metà, superficialmente. E' un danno alla collettività senza precedenti in questa forma e con questa spudoratezza.





Emblematica la schermata del filmato-per-deficienti dove si rassicurano gli elettori su "NESSUN RISCHIO IDROGEOLOGICO". Insomma dopo 8 mesi di retorica sull'esondazione del Tevere, sui disastri naturali, sulle inondazioni, e sullo stadio subacqueo è stato sufficiente accordarsi con la Roma e tutto questo è totalmente scomparso. Miracoli della geologia e dell'idrografia del bacino tiberino o cattiva fede peggiore di quella della vecchia politica visto che su Tor di Valle il rischio idrogeologico non c'è mai stato?





Il documento si completa poi con una serie esilarante di riferimenti a parti costitutive del progetto fatte passare tuttavia come grandi conquiste grilline: la certificazione Leed Gold o la risistemazione del fosso di Vallerano per esempio. Tutte cose già previste nel progetto originario: basta aprire la sezione trasparenza del sito della Regione per rendersi conto che tutte queste cose erano già contenute nel progetto originale. Chi si fa RAGGIrare dalla Raggi?





Una situazione che dovrebbe far rabbia a tutti, dovrebbe far arrabbiare tutti, dovrebbe allarmare tutti perché oltre che le assurdità che abbiamo elencato fin qui, un progetto dimezzato significa metà posti di lavoro sia in fase di costruzione sia in fase operativa. Un danno enorme che la città sta digerendo con la consueta indolenza, con il solito menefreghismo. Una tristezza senza confini.





Hanno tagliato la metro, il trasporto fluviale, i collegamenti viabilistici diretti, la sicurezza stradale: lo chiamano progetto ecologico per mascherare una autentica speculazione edilizia roman-style ed è pieno di idioti che ci cascano. Come è possibile? Spiegateci come è possibile che questi imbroglioni siano nelle condizioni di esercitare il loro fascismo demagogico senza alcuna conseguenza.