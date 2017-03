La storia incredibile del Parco della Resistenza. La villa che viene pulita una volta l'anno

Tra le mille altre follie, a Roma abbiamo anche l'unico caso occidentale di grande parco pubblico che viene pulito e manutenuto seriamente solo una volta all'anno. La dannazione sta nel nome: il parco si chiama "della Resistenza dell'8 settembre" e viene sistemato solo l'8 settembre, di ogni anno, in occasione delle celebrazioni. Per il resto le condizioni sono quelle che vedete nelle foto, nel filmato, e pure peggio di così. Ogni albero è ricovero di sbandati, perdigiorno, ubriaconi. La spazzatura invade i vialetti, la frequentazione non esiste più salvo qualche sparuto cittadino che viene a correre e qualcuno a far cagare i cani. Fine. Zero turisti, zero bambini nell'area giochi, zero nonni coi nipotini o mamme col passeggino. E' tutto infrequentabile e fetente. Ormai le inquietanti persone che hanno requisito questa splendida area verde tra Porta San Paolo e Piazza Albania hanno costruito nel parco le loro casupole in cartone: una autentica favela.

E pensare che l'area è strategica: serve tanti residenti, è sulle assi turistiche che collegano Testaccio ad Aventino ed è di fronte ai tanti nuovi appartamenti che si stanno realizzando nell'ex complesso di BNL. I nuovi residenti dell'area - dopo aver comperato le loro case di lusso - avranno una amara sorpresa: il verde sotto casa loro risulterà inservibile e abbatterà il valore delle loro case.







E pensare che basterebbe davvero pochissimo. Come risolvere queste faccende lo abbiamo specificato mille volte, ma lo ripetiamo. Occorre innescare un conflitto di interessi sano tra chi ha interesse a stare nel degrado e a utilizzare in maniera anomala spazi pubblici e chi invece grazie alla perfetta manutenzione di questi spazi fa business. In parco e grande e c'è potenzialità per installarci almeno due chioschi: bar, piccoli ristoranti, street food, sale da te. Una per la verità già esiste, anche se ha l'ingresso da fuori, ma non ha alcun obbligo di manutenzione: può occupare un pezzetto di parco semplicemente pagando un irrisorio affitto.





Quel che si dovrebbe fare invece è concedere delle piccole porzioni di spazio a giovani, capaci e seri imprenditori. I quali, dopo aver vinto un bando, avranno l'obbligo se vogliono continuare a svolgere la loro attività a pulire, manutenere, segnalare anomalie, aprire e chiudere il parco alle ore prestabilite. E avranno tutto l'interesse per farlo: più il parco sarà sicuro, impeccabile e pulito e maggiore sarà il loro business all'interno. Il Servizio Giardino dovrebbe a quel punto limitarsi soltanto a controllare che tutto vada per il meglio, raccogliere le eventuali lamentele dei cittadini e seguire la manutenzione straordinaria e le grandi potature. Fine.