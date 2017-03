La stazione Colosseo della metro tornata di proprietà delle scippatrici. Il video

Purtroppo dobbiamo sottolineare che, dopo un anno di relativa calma forse dovuto alla presenza dei militari in quota Giubileo della Misericordia, le borseggiatrici stano tornando alla stazione Colosseo e stanno riprendendo possesso di tutta l'area in maniera - loro sì - militare.





Questa volta in modo talmente sfacciato che è quasi imbarazzante documentarlo: ben 8 donne adulte facilmente riconoscibili malgrado i sempre più raffinati travestimenti si aggirano tranquillamente nella banchina senza salire mai su alcun treno. Ad un certo punto sono più loro che i passeggeri in attesa. E' incredibile constatare come in tempi di allerta terroristica, con l'area esterna alla stazione presidiata da autentici check point e autoblindo, sotto alla metro, appena la responsabilità passa ad Atac, lo spazio comune possa trasformarsi in terra di nessuno depredata dalla malavita, più odiosa e criminale. A tutto danno della prima risorsa economica della città: il turismo. O ciò che ancora ne rimane...