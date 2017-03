La sindaca che scrocca i pranzi. Ecco come è andata veramente

Prima un trafiletto su Oggi , che in qualche modo è uno scoop. Poi le solite accuse della pletora informe degli squadristi pronti a insultare e infangare chiunque osi toccare i beniamini della setta. Di seguito la precisazione di Oggi che fa nomi e cognomi dei protagonisti. E ancora la Sindaca che con un post su Facebook dice la sua come d'abitudine o mentendo o prendendo totalmente fischi per fiaschi e con ogni probabilità confondendo un locale con un altro.





E infine, deflagrante, la dichiarazione definitiva del cuoco che stufo di essere messo in mezzo spiega come sono andati i fatti. Cosa è successo? Virginia Raggi è andata a mangiare in un famoso ristorante della capitale, il cuoco a fine servizio è sceso in sala per salutarla e ringraziarla di essere stata "ospite" della casa e la sindaca ha pensato che "ospite" volesse dire "pranzo offerto". Ha pigliato e se n'è andata via lasciando tutti un po' di stucco. Un episodio da poco per il ristoratore, che infatti minimizza pur confermando sulla sua pagina Facebook, ma onestamente un episodio grave o quanto meno l'ennesima pessima figura per quanto riguarda la Sindaca Raggi che ne esce malino.





La sindaca dovrebbe sapere - anche se odia i privati e gli imprenditori e briga ogni giorno per ostacolarli - che in Italia esiste una grande industria che si chiama industria dell'ospitalità, hospitality in inglese. Alberghi, resort, campeggi, ristoranti, bar, terme e quant'altro. Quando si frequentano queste strutture si è "ospiti" della struttura ma il fatto di esserlo non esime di pagare la tariffa prevista. Ammenoché, per vari motivi, qualcuno non ci specifichi con chiarezza che la tariffa è "offerta". Questo non è assolutamente successo alla sindaca che, a quanto si apprende, se n'è andata avendo semplicemente sentito la parola "ospite". Le sarebbe bastato chiedere il conto e avrebbe capito che il pranzo andava comunque pagato nonostante la posizione di "ospite". Ma ipotizziamo per assurdo (visto che lui stesso ci dice che così non è) che il ristoratore avesse davvero voluto offrire il pranzo alla Sindaca, quest'ultima avrebbe dovuto accettare così senza batter ciglio? O avrebbe magari dovuto insistere per pagare, o avrebbe magari dovuto spiegare che non poteva assolutamente accettare, per il suo ruolo, nessun favoritismo specie se economico? Rispondete voi.

Ma prima di rispondere ripensate alla canizza indegna che, basandosi sul nulla, l'attuale sindaca imbastì contro Ignazio Marino, reo di aver fatto qualche cena di lavoro e di aver ordinato qualche bottiglia di vino regolarmente saldata seppur con la carta di credito del Comune. Forse la sindaca ha pensato che i risparmi per l'amministrazione (gravata dal triplicato stipendio di Romeo ad esempio) potessero essere scaricati direttamente sugli imprenditori di qualità che barcamenandosi tra una burocrazia allucinante, controlli corrotti e una amministrazione nemica invece che amica tentano di stare a galla offrendo un servizio a romani e turisti.





E pensare che dopo l'uscita della notizia da parte di Oggi la Raggi se la sarebbe potuta cavare con un "avete ragione, ho fatto una scemenza, avevo capito male, la prossima volta vado, pago tutto e lascio lauta mancia e scusatemi tutti". E invece no, la solita masnada di camerati inviperiti, il solito post in cui si dicono bugie su bugie. Neppure in grado di gestire una piccola gaffe senza coprirsi di ridicolo.





L'unica consolazione è che i gusti sono in miglioramento, l'ultima volta avevamo lasciato la prima cittadina in una poco interessante locanda in Via dei Mille, dove si intrattenne fino a pomeriggio pur di umiliare Giovanni Malagò, capo del CONI, che la aspettava in Campidoglio per parlare di Olimpiadi (un tema di poco conto, molto meglio rilassarsi a pranzo, vedi prima foto) e che dopo un po' di attesa dovette andarsene. Per fortuna siamo passati da luoghi anonimi a Benito al Ghetto, che almeno è un ristorante di un certo lignaggio. Andateci a provarlo, vale la pena. Sarete trattati come grandi ospiti, anche se il contro lo dovrete pagare eccome.