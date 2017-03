La farsa del parcheggio Atac alla metro Jonio: autorimessa gratuita per furbi

Il filmato sotto rappresenta la situazione del parcheggio della metropolitana Jonio gestito da Atac alle ore 23.50. Il parcheggio chiuderà alle ore 00.15 per poi riaprire alle 5.15. Per usufruire del parcheggio basta essere dotati del contrassegno cartaceo che rilascia ATAC quando si paga l'abbonamento annuale o mensile ( http://www.atac.roma.it/ function/pg_page.asp?act=1&r= 820 ).





Fondamentale è sapere che questo contrassegno non è associato a nessuna targa automobilistica e probabilmente neanche all'abbonamento. Praticamente è un pezzo di carta e nulla più. In parole povere una volta ottenuto lo si può dare a parenti e amici e al momento del controllo nessuno potrà sapere, neppure volendo approfondire (e nessuno vuole approfondire!) se effettivamente chi ha parcheggiato è andato o meno a prendere la metro. Basta esporlo sull'auto e si è in regola.





Cosa comporta questo? Comporta che magari uno studente di scuola media che abita vicino Jonio ed è titolare di un abbonamento annuale consegna il suo bel contrassegno al paparino, che l'abbonamento non lo possiede e non prende la metro dal 1998, il quale lo usa per avere la sua bella autorimessa privata.





Ecco spiegate le decine di macchine parcheggiate a quell'ora. Per non parlare della ormai fissa presenza di diversi van NCC che hanno scambiato questo bene di proprietà Atac realizzato a vantaggio dei pendolari come rimessa privata gratuita.





Il parcheggio è già dotato della predisposizione per montare le sbarre (si potrebbero montare in due giorni) e consentire l'accesso solo in maniera automatizzata come per esempio succede a Laurentina. In questo modo per accedere al parcheggio bisognerebbe passare fisicamente l'abbonamento annuale ai lettori. Va da se che per il paparino che deve entrare ed uscire dal parcheggio sarebbe molto più difficile perché dovrebbe portarsi dietro il figlio, o quantomeno il suo abbonamento. Sia in entrata che in uscita.

In poche parole basta montare le sbarre e per un buon 90% il problema si risolve. Certo poi qualcuno che ne approfitta rimarrà, ma sarà una minima fisiologica parte.





andremo ad impedire questa pratica prevedendo una chiusura e/o tariffazione notturna dello stesso". La cosa non ha senso. In primis il parcheggio già viene chiuso la notte (00.15 da domenica a giovedì e alle 02.15 da venerdì a sabato). Per quanto riguarda la " tariffazione notturna" non si capisce in che modo e con quale criterio possa essere attuata. E se io sono un pendolare abbonato che lavora la notte? Non posso usare il parcheggio come tutti gli altri parcheggiando a mezzanotte e riprendendo la macchina alle otto di mattina? Basta questo per dimostrare che questa tariffazione è semplicemente inattuabile. Enrico Stefàno, a seguito di una Commissione di qualche giorno fa , che dice "". La cosa non ha senso. In primis il parcheggio già viene chiuso la notte (00.15 da domenica a giovedì e alle 02.15 da venerdì a sabato). Per quanto riguarda la "