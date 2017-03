I taxi scioperano per il diritto di continuare a evadere. Servizio de Le Iene spiega tutto

Durante l'ennesima giornata di scioperi del servizio (pubblico!) dei taxi è molto utile prendere spunto dai disagi per approfondire, capire, entrare dentro al problema.

La vulgata - in cui sta cadendo anche il Governo, ma d'altronde la capacità di questa categoria di spostare voti e clientele politiche è emblematica - vuole i poveri tassisti sotto attacco delle "multinazionali" colpevoli di opporre concorrenza sleale e evasione fiscale.





Nulla di più assurdo. Uber e le altre "piattaforme tecnologiche" rispetto alle quali i tassisti sono terrorizzati portano più lavoro, non meno lavoro, al settore. Dunque non c'è rischio di lavorare meno, anzi più sono presenti piattaforme tecnologiche (Uber, car sharing) meno la gente si serve della loro vettura privata e più diventerà anche cliente dei taxi.





Ma l'obbiettivo dei taxi non è lavorare di più, l'obbiettivo dei taxi è continuare ad evadere. Continuare ciò a garantirsi due cose: la prima è il valore della licenza - una cosa completamente illegale: prendi una licenza a costo zero dal Comune e la trasformi in un patrimonio in virtù del monopolio in cui operi -, la seconda è una provvista di incassi al nero spaventosa che ogni anno doppia il dichiarato. Ovviamente ci sono anche dei tassisti onesti, ma il racconto impeccabile che Le Iene hanno fatto sul settore spiega in maniera clamorosamente chiara quale è la partita in gioco.





Le "piattaforme tecnologiche", infatti, rendono tracciabile al millimetro un lavoro che oggi è oscuro e aleatorio e che permette ai titolari delle licenze di dichiarare quanto vogliono. La retorica del tassinaro che guadagna 1200 euro al mese è cancellata dal costo delle licenze: nessuno si comprerebbe un lavoro sborsando fino a 200mila euro per poi guadagnare, faticando anche sodo, 1200 o anche 1500 euro al mese.





La verità è altrove e Le Iene la spiegano alla perfezione . Chiediamo ai lettori di prendersi 20 minuti per vedere il filmato. Chiediamo ai tanti tassisti che ci seguono (molti anche amici e utili sentinelle sul territorio per chi come noi pubblica segnalazioni) di smentire quanto detto. Ci riusciranno?