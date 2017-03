Gianni Alemanno incarta abusivamente Roma per pubblicizzare la sua manifestazione di oggi

Un attacchino abusivo con il berretto in testa, la faccia da poco di buono e l'apetta Piaggio spernacchiante che incarta la città di affissioni illegali, coprendo pubblicità regolarmente pagate, oscurando inserzioni di spazi culturali, musei, mostre. Sovrapponendo a messaggi leciti e utili per i cittadini a slogan politici vecchi di cent'anni, ridicoli, patetici, inutili.





Una scena da Anni Cinquanta che a Roma e solo a Roma (nulla del genere nell'occidente evoluto, ma in realtà anche nel resto d'Italia) è costante abitudine urbana tanto che nessuno ci fa caso.







Le conseguenze di tutto questo sono gravi non solo dal punto di vista del degrado urbano ma anche dal lato economico. La pubblicità esterna è una risorsa fondamentale in tutte le città occidentali, una fonte di crescita e sviluppo. A Roma tutto questo non è possibile perché il settore è sotto scacco degli abusivi e dei cartellonari: questo significa zero servizi, zero introiti, zero toilette pubbliche, zero bike-sharing. Nulla di nulla per quanto riguarda tutti i benefit pubblici di cui beneficiano normalmente tutti i cittadini delle altre città simili alla nostra.

Ma ai romani tutto questo non interessa, si sono abituati e per loro va bene così tutto sommato.





A questo giro, in occasione delle manifestazioni previste per oggi, tutto questo assume contorni grotteschi se è vero come testimonia il nostro video che l'attacchino di cui sopra aveva come mandante diretto un ex sindaco. Un individuo che ha governato (per così dire) la città per 5 anni e che ha vissuto sulla propria pelle i danni che questo modo di gestire Roma porta a chi la vive e anche a chi la amministra. Allora squallore totale di questo scenario si aggiunge la censura, pur di dare visibilità ai manifesti abusivi, di inserzioni regolarmente pagate che pubblicizzavano mostre e importanti eventi culturali, nella fattispecie una manifestazione all'Ara Pacis promossa da Zetema.





Semmai Zetema (o l'Ufficio Affissioni, sia mai si svegliasse) volesse rivalersi su chi l'ha danneggiata, qui trovate la targa della ridicola apetta Piaggio che ieri, indisturbata in una città blindata, era di servizio abusivo al soldo di un ex primo cittadino e in generale del "Polo Sovranista" fondato da Alemanno e Storace. Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da sganasciarsi dalle risate.