Entrare in Ztl contromano non è una novità. La collezione dei nostri video girati in 10 anni

La Polizia Locale ha ritirato 16 patenti di guida e comminato 10mila euro di contravvenzioni per ingressi fraudolenti, in retromarcia e contromano in ztl. Il comunicato era molto enfatico, noi abbiamo provveduto a sgonfiarlo perché - oltre che enfatico - era un po' patetico: un fenomeno che si ripete con cadenza da una-macchina-ogni-minuto sanzionato con 16 multe in ben due settimane, onestamente ci è parsa una presa in giro. Una presa in giro che però è servita a fare due ragionamenti: seppur in maniera omeopatica la Polizia Locale ha messo gli occhi su un problema annoso e isolato; e questa cosa ha destato anche i giornali. Il Corriere della Sera, ad esempio, a valle di quel comunicato si è messo a fare il suo mestiere (uh!) ed è andato a vedere con i propri occhi cosa succede. Ne è emerso che in un solo varco (su 25, anche se i punti di accesso non corrispondono ai soli varchi telecamerizzati ma sono purtroppo molti di più), quello di Via Giulia, entrano auto in maniera truffaldina al ritmo di una ogni 3 minuti. Altro che 16 patenti ritirate in due settimane...





Per la rubrica "noi ve lo avevamo detto" siamo andati a rivederci i nostri filmati sul fenomeno e ci siamo presi un colpo quando ci siamo accorti a che anni risalgono. Abbiamo insistito molto su questo fenomeno in anni passati e poi ci abbiamo rinunciato, se andate sul nostro YouTube trovate documentazione (seppur con firmati girati coi vecchi telefonini dell'epoca) di questo malcostume odioso e pericolosissimo risalente all'epoca preistorica degli Anni Zero del Duemila.





I primi video risalgono a esatti esatti 9 anni fa: primavera 2009. L'ultimo video è del 2014. Poi ci abbiamo rinunciato. Basterebbe solo un'analisi di questi filmati, disponibili a tutti pubblicamente, per capire che il problema, oltre che per i varchi, riguarda decine di strade che portano dentro alla Ztl contro mano. Dove grazie ad un arredo urbano traballante tutti si sentono in diritto di infilarsi. Da Via del Viminale a Via dell'Oca, da Via Brunetti a Via del Cefalo. Senza dimenticare le Ztl di Testaccio, di San Lorenzo o di Trastevere, staccate rispetto a quella centrale.





Qui sotto solo una piccola selezione di filmati. Molti altri sul nostro profilo YouTube ormai diventato autentico archivio storico delle malefatte cittadine e della zero volontà politica di sanzionarle e interromperle.