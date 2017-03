E il responsabile della ciclabilità del Comune continua a fare il bullo sui social. Fermatelo

Quando durante la scorsa estate, con l'ennesimo blitz in barba a condivisione e trasparenza, l'amministrazione nominò il delegato alla ciclabilità, noi parlammo di imbroglio , spiegando bene il perché. Da allora sono passati sei mesi. Sei mesi di nulla. Non solo zero km di nuove ciclabili (per farle ci vuole tempo, e la cosa sarebbe anche comprensibile), ma zero comunicazione, zero progettualità, nessuna notizia su un piano quadro della ciclabilità che delinei le linee di sviluppo per gli anni a venire. Sicuramente Paolo Bellino starà lavorando alacremente per determinare la svolta, ma è molto abile a tenere il suo lavoro segreto.





Senz'altro questo super lavoro gli lascia del tempo libero, in pieno giorno feriale e in pieno orario lavorativo (nonostante il cospicuo stipendio che Roma Capitale gli versa ogni mese) per spadroneggiare con i modo consueti su Twitter. Oggi un'altra chicca.









Si parte dal profilo Twitter di Pizio Poffo. Non sappiamo chi sia ma presumibilmente si tratta di un tassista, di quelli però più avanzati e attenti. Insomma la fascia più evoluta del pessimo e deteriore tassinaresimo romano. Come molti tasissti il Poffo ha una telecamere fissa GoPro sul lunotto della macchina che gli serve da eventuale scatola nera per incidenti e contestazioni assicurative in caso di sinistro: lo fanno in tanti e ha senso. Ultimamente Poffo, menzionando nel tweet anche Paolo Bellino, delegato alla ciclabilità di Roma Capitale e dunque a tutti gli effetti figura istituzionale, ha pubblicato qualche immagine di ciclisti indisciplinati che, con manovre ardite, hanno rischiato di mettere in serio repentaglio la loro vita e quella di altri utenti della strada.

Sollecitato nel dare una risposta, Bellino ha replicato dapprima nel modo peggiore: "ecco un altro automobilista che guida con lo smartphone". Ma come, ti mostrano un ciclista (cosa che riguarda il tuo lavoro) che si comporta male e tu te ne esci con "i problemi so arrrtri" come il peggior romanaro? Tristissimo davvero. Ma ancora più triste considerando che - era del tutto evidente - non si trattava affatto di uno smartphone, ma di una telecamera fissa che permetteva al guidatore di tenere entrambe ben salde le mani sul volante, anche perché in caso contrario avrebbe senza dubbio preso in pieno il povero e imprudente ciclista come si può vedere collegandosi su Twitter e guardando i filmati qui qui . Comprendendo di aver fatto una gaffe, cosa ti fa Bellino? Insiste con il peggiore dei sarcasmi per un pubblico amministrazione: "un criminale che cerca di uccidere automobilisti". Bellino, insomma, finge di non sapere che una bici lanciata contro mano o che passa con il rosso può anche, purtroppo, non solo rischiare la vita sua propria, ma anche mettere a rischio la vita di altri. L'automobilista che si trova una situazione simile può scartare per evitare l'ostacolo e facendolo può centrare un'altra vettura o un pedone innocente e incolpevole o andare fuori strada. Sono incidenti che accadono all'ordine del giorno in questo senso. Davvero inaccettabile che il delegato alla ciclabilità di Roma Capitale se ne esca con affermazioni fortemente diseducative stile "e che sarà mai".





Si tratta di atteggiamenti inauditi che vengono considerati socialmente accettabili solo a Roma. Così facendo Paolo Bellino si prende una responsabilità enorme rispetto ai tanti ciclisti che perdono la vita, che si mettono in pericolo e che mettono in pericolo altri. La ciclabilità - nonostante l'incapacità dell'amministrazione - è molto in aumento a Roma, ma questa crescita non può avvenire infischiandose delle regole. Tutti noi che usiamo la bicicletta ne facciamo di tutti i colori, intendiamoci, ma leggere che questi comportamenti (a volte obbligati a volte forzati) vengono legittimati, sminuiti e incoraggiati da un pubblico amministratore è semplicemente allucinante.





Noi ci siamo presi delle "mezzeseghe" su Twitter e pazienza, non siamo permalosi. Ma l'amministrazione di Virginia Raggi, l'assessore Meleo e il consigliere presidente della Commissione Trasporti cosa pensano di ottenere con un delegato alla ciclabilità che si comporta in questa maniera? E' evidente che con personaggi simili non si raggiungono risultati neppure per miracolo.