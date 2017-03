Decine di favelas e roghi tossici lungo il Tevere a Ostiense. Mappa e video strazianti

Ieri andando in moto sul Lungotevere San Paolo mi sono fermato avendo visto alzarsi del fumo dalla vegetazione.





Ho così potuto scoprire l'ennesimo accampamento che insiste in questo quadrante di Roma martoriato dal degrado. Situazione dovuta dall'insistere nella zona di innumerevoli accampamenti di Rom Sinti Camminanti nonché immigrati Bulgari Serbi e Romeni, situazione che sta però aggravandosi sempre di più e vede il nascere continuo di nuovi accampamenti. Da questi accampamenti con cadenza regolare si alzano nubi di fumo acre e sempre qui avviene spesso lo scarico illegale di rifiuti con sversamento degli stessi nel fiume Tevere.

La situazione è già nota alle forze dell'ordine che però continuano a nicchiare sulla situazione e si rifiutano di intervenire.

Allego una mappa in cui indico le criticità da me individuate che insistono in questo tratto del fiume Tevere dal Ponte di Ferro a ponte Marconi.

Vi mostro anche un video dell'incendio dell'estate scorsa che può aiutare a capire la dimesione che il problema sta assumendo.

Mattia









*Caro Mattia,

il quartiere si sta trasformando in una sconfinata bidonville fetente e velenosa. Ma gli amministratori locali non se ne sono neppure accorti perché sono tutti impegnati a bloccare la trasformazione urbana degli abbandonati Ex Mercati Generali che, come è accaduto in tutto il pianeta (si pensi a Les Halles di Parigi) erano pronti - tutto il provvedimento è ultimato e manca solo una firma - per diventare uno spazio sociale, commerciale e pubblico che con 400milioni di investimento si andrebbe a sostituire all'abbandono e al degrado tirandosi dietro tutta la ripresa economica del territorio. La inquietante setta a Cinque Stelle è riuscita perfino a far saltare il presidente del Municipio su questa storia. Ma su roghi tossici, villaggi abusivi e illegalità di ogni sorta neppure una parola...

-RFS