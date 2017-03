Come sfasciare un'azienda comunale risanata. Storia triste dei 5 Stelle e Farmacap

In quel un lungo articolo di settembre 2016 raccontammo cosa era successo negli anni precedenti in Farmacap. Roma ha una rete di farmacie comunali, questa rete di farmacie invece di guadagnare soldi come fanno tutte le farmacie ne perdeva, e molti. Marino voleva vendere tutto, l'assessore Francesca Danese lo convinse almeno a provarci. Arrivo (previo selezione con curriculum, come usava ai tempi di Marino) una manager dalla toscana, Simona Laing, e le cose cambiarono radicalmente.





Orari di apertura adeguati, personale che stava a scaldare la sedia mandato a erogare servizi sociali (come il Recup), acquisti di merce intelligenti con risparmi enormi, badge ai dipendenti per controllarne il lavoro, inchieste partite sui tanti dipendenti che rubavano soldi e farmaci (ecco il motivo per cui l'azienda perdeva), licenziamento di alcuni dipendenti infedeli e molto molto altro.





Risultato? Azienda in utile, efficienza alle stelle, passaggio dagli ultimi ai primi posti della classifica. E' la storia tipica dei due anni folli dell'epoca Marino, ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda Acea, ovvero l'unico periodo in cui qualcuno ha davvero creduto che i carrozzoni municipalizzati, lasciati in pace da tutte le giunte purché creassero soldi da lucrare e consenso da drenare, potessero essere risanati in maniera onesta e seria.





Ovviamente questa cosa ha dato fastidio a molti. Forse a tutti. Naturalmente ai dipendenti, che non hanno capito che qualcuno stava invece salvandoli dal fallimento; naturalmente ai sindacati (cosa c'è di più ottuso al mondo?) che però forse negli ultimi giorni stanno capendo che il gioco potrebbe schiacciare in primis i lavoratori; e naturalmente la pessima politica di cui il Movimento 5 Stelle è alfiere dal primo momento in cui ha messo piede in Campidoglio.





Quando scrivemmo di Farmacap nel 2016 il nostro articolo si chiudeva con un auspicio: speriamo che le trasformazioni dell'azienda vengano sostenute e affiancate e speriamo che il Movimento 5 Stelle non faccia pasticci anche qui. Purtroppo le speranza sono state vane. Dopo gli arresti del precedente commissario (che si era scontrato moltissimo con la Simona Laing), l'amministrazione invece di nominare un normalissimo consiglio d'amministrazione (visto che l'azienda ormai era stata risanata) ha nominato un altro commissario. Ci ha messo le manine l'assessore al bilancio Mazzillo, e da lì è iniziato il panico.

Innanzitutto a quanto riportano stampa e voci l'attuale commissario di Farmacap è stato consulente e ha lavorato, pagato con fior di parcelle, per Federfarma. Niente di male, ma è opportuno mettere a capo delle farmacie pubbliche che grazie al loro recupero di efficienza stanno facendo una dura concorrenza a quelle private, un consulente dell'associazione di categoria proprio delle farmacie private? Boh...





Il nuovo commissario ha iniziato subito a fare qualsiasi cosa per cercare di liberarsi della Laing. I bravi manager (i pentastellati lo hanno dimostrato alla grande sia in Ama che in Atac) non stanno simpatici al Movimento grillino e devono essere allontanati in tutti modi. Più o meno leciti. La pressione del commissario si è modulata su vari fronti, a monte di tutto l'ideologia pentastellata dietro la quale si nascondono solitamente interessi, clientele, voti di scambio. L'ideologia dice cose tipo: le farmacie comunali non devono essere commerciali, non devono fare utili, non devono stare in salute economica. Ma vediamo i tre punti principali sui quali il direttore generale Laing è sotto attacco da parte del Movimento 5 Stelle:





1. il personale infedele

La Laing aveva cacciato via i dipendenti ladri. Gente che aveva rubato (rubato!) all'azienda centinaia di migliaia di euro (ci son fior di filmati, serve a poco aspettare il terzo grado di giudizio), il commissario sta brigando in maniera bizzarra (in combutta con i sindacati) per reintegrarli e sospendere i sacrosanti provvedimenti cavillando su competenze e burocrazie. Basterebbe solo questo a qualificare l'azione del commissariamento promossa da Mazzillo.





2. il bilancio da taroccare

Dopo secoli di ruberie e debiti vidimati da giunte di destra e di sinistra, grazie alla giunta Marino e all'ex assessore Francesca Danese Farmacap può chiudere il 2016 con un utile di bilancio e un aumento considerevole della liquidità. Al commissario e all'assessore Mazzillo la cosa non va bene: Farmacap deve restare in deficit, bisogna aggiustare il bilancio affinché la società risulti non in salute, una roba da Procura della Repubblica e speriamo che qualcuno ci vada. Non dimentichiamo che il bilancio è stato approvato e stra approvato dai revisori dei conti a fine febbraio. C'è un documento ufficiale a riguardo che Roma fa Schifo ha avuto modo di visionare.





3. il business e l'approvigionamento

Le farmacie sono aziende singole. Al massimo un imprenditore può avere due, tre farmacie. Farmacap ne ha più di quaranta e dunque un potere contrattuale enorme nei confronti delle case farmaceutiche: questo significa poter spuntare prezzi di favore per gli approvvigionamenti. Laing ha sfruttato questo potere che fino a ieri era lasciato in abbandono e sta attualmente comprando farmaci ai prezzi più bassi in Italia. Il magazzino di Farmacap dunque è oggi un luogo dove tutte le farmacie comunali (e anche qualche farmacia privata) può approvvigionarsi contribuendo ulteriormente al benessere economico di una società pubblica. Ovviamente il commissario vuole chiudere il magazzino benché questo modello sia la leva strategica di tutte le migliori reti di farmacie pubbliche in Italia. Ma secondo il commissario questo è "traffico di medicinali".









Come tutti i problemi complessi sui quali i pentastellati hanno messo le mani in questi mesi, anche questo si è trasformato in una "farsa". Non lo dice Roma fa Schifo, bensì una lettera ufficiale dei sindacati aziendali di Farmacap. Cosa succederà nei prossimi giorni? Una esperienza amministrativa di alta qualità e con risultati insperati verrà valorizzata o si continuerà a brigare per favorire clientele, prepotenze, sindacati, dipendenti infedeli e continuare a mortificare il pubblico a favore del privato?