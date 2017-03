Assessore all'urbanistica congelato perché già socio di uno studio? Non è la prima volta!

Che il Municipio XIV sarà l'emblema (uno degli emblemi?) del naufragio della combriccola grillina a Roma si è già ampiamente scritto e capito, che questa esperienza ridicola e peracottara costituirà l'epitaffio alle parole del buon Beppe è cosa imminente.





Inutile ripetere e ribadire le storielle ( qui tutta la copertura possibile e immaginabile ) di questa cricchetta di azzeccagarbugli professionisti quasi sempre senza reddito prima di essere miracolati nelle ultime elezioni, capeggiati dal prode presidente Alfredino Campagna, il compagnuccio ripetente delle superiori di Andrea Severini in Raggi: quello assunto in Atac dal collocamento su chiamata diretta divenuto all'ultimo concorso capotreno; quello che che sotto elezioni nell'unica intervista rilasciata non si ricordava la terza cosa da fare nei primi 100 giorni, le altre due nel frattempo le abbiamo dimenticare noi data l'inettitudine della sua giunta di Assessori con dominus l'okkupatore di professione Drakula Maggi.





Tutto ed il suo contrario di nullità assolute in ormai 9 mesi di non governo (ma in alcuni casi anche di danni ben quantificabili) tra cui la nomina imbarazzante e riteniamo illegittima dell'Assessore Menna all'urbanistica e lavori pubblici, socio nello studio a+4 del buon geometra Salamone a sua volta Presidente della medesima Commissione. Insomma tutte le pratiche urbanistiche del Municipio messe in mano ai due soci di uno studio professionale che si occupa, sul territorio, di pratiche urbanistiche.





Subito da noi stanato, coperti dal ridicolo Alfredino e compari, hanno fatto spallucce e Menna è dovuto correre dal notaio a cedere le sue quote societarie alla moglie ed al suocero, intanto i grillini municipali negavano facevano quadrato, facevano quadrato e passava l'estate.





Dovette intervenire la commissione Trasparenza che scrive a Cantone ed al Segretario Generale del Comune per avere dei pareri. Cantone manda le carte in procura, Alfredino legge solo l'ultima riga e tira dritto, aspetteremo gli eventi. Speriamo presto. Ancora non abbiamo capito come si sia espresso il Segretario Generale del Comune e soprattutto se l'abbia fatto.





Ma a parte l'inopportunità della nomina ed il ridicolo coprire un incarico illegittimo, nessuno avrebbe mai pensato che la storiella così triste dell'Assessore all'Urbanistica Menna del XIV facesse addirittura scuola tra i grillini. E infatti chi ti nomina la Raggi come suo Assessore all'urbanistica al Comune? Ma ovviamente Luca Montuori, architetto con studio professionale super attivo in Roma. Bravo, per carità, ma costretto a correre in cerca di notaio per cedere le quote della sua società di progettazione...





Tanto ormai la credibilità della città è azzerata e non ci sono probabilmente neppure i margini per peggiorare ancora, per danneggiare ancora la nostra immagine, per far fuggire ulteriormente gli investitori. Invece di sistemare le pratiche assurde del "Municipio della Vergogna", hanno mutuato quelle pratiche e le hanno utilizzate in comune. Oltre ogni assurdità...