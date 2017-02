Virginia Raggi, la nomina della Raineri. E andare oltre la post verità

Va bene a post-verità, ma qui forse si sta andando oltre e si dovrebbero prendere delle contromisure. Soprattutto le dovrebbe prendere la piattaforma Facebook. E in maniera radicale. Ché di idiozie, bugie, intortamenti carpiati ce ne sono da quando è stata inventata la stampa, ma solo oggi questa immondizia può trovare una gran cassa che gli faccia da moltiplicatore in maniera così massiccia.





Mentre emergono particolari inquietanti dei maneggi della Sindaca e del suo staff (sette mesi solo a trafficare, per tacere dei mesi precedenti all'elezione), ci ha particolarmente impressionato la reazione della rete ad un pronunciamento della Corte dei Conti sulla nomina di Carla Romana Raineri a capo di Gabinetto da parte di Virginia Raggi. Si tratta di un pronunciamento che certifica la legittimità di quella nomina, ma questa legittimità è una pesante condanna politica per Virginia Raggi. Peccato che una sapiente azione su blog e social abbia consentito a chi orchestra la comunicazione pentastellata di far passare questa notizia come una grande vittoria della Raggi, ottenendo decine di migliaia di condivisioni su profili Facebook civetta concepiti apposta per mobilitare l'engagement della cittadinanza analfabeta funzionale e lobotomizzata che compone l'elettorato a 5 Stelle ma anche la civilizzazione italiana in generale. Tipo questo





Riavvolgiamo il nastro per capire come erano andate realmente e veramente le cose ( una ricostruzione perfetta sta dal minuto 34 in poi di questo filmato di Presa Diretta , in cui si spiega anche il ruolo che Romeo ha giocato nella partita). Raggi all'inizio del suo mandato subì la nomina di personaggi di alto spessore come Marcello Minenna e Carla Raineri, decisi da alcuni boss del M5S come Roberta Lombardi. Essendo personaggi di un certo livello, Minenna e Raineri compresero subito la pochezza miserabile dei traffici di cui dicevamo sopra, e si misero di traverso. Raggi fece carte letteralmente false per farli fuori. Su Raineri venne adottata una tecnica piuttosto spicciola: una richiesta anomala e capziosa all'Anac di Raffaele Cantone che, come necessaria conseguenza, ebbe una risposta che condannava - per come era posta la domanda - la nomina della Raineri. Incassato il parare non positivo di Anac Raggi giubilò la Raineri e, poi si seppe, esultò sulla chat dei "quattro amici al bar" con faccine e bottigliette di spumante.





Oggi la Corte dei Conti ci dice che Cantone aveva sbagliato. che aveva ecceduto nella sua voglia di supportare l'amministrazione Raggi, che la nomina di Raineri era in realtà perfettamente legittima e che dunque Raggi doveva tenersi la sua capa di Gabinetto che aveva perfettamente intuito il livello di malaffare che serpeggiava nel suo cerchio magico e che la sua defenestrazione è stata illegittima.





E' una tragedia politica per Raggi. Una tragedia politica che, abilmente e con una capacità invidiabile di parlare alla pancia del popolino, è stata rigirata come un successo della Raggi. Una foto giusta, una piccola grafica sopra, un articolo che, una volta cliccato, è inesistente e incosistente e il gioco è fatto. Decine di migliaia di condivisioni per una manipolazione impressionante.





Noi la politica l'abbiamo sempre criticata, insultata anche pesantemente, attaccata in ogni modo e anche esagerando. Non ci era mai capitato prima d'ora che la politica ci facesse paura. Paura. La politica fatta in questo modo ci fa paura. L'infinita capacità di manipolare la realtà, capovolgere la verità e mobilitare l'engagement di migliaia di persone è semplicemente impressionante. Una gigantesca circonvenzione di incapaci. Una strumentalizzazione su larghissima scala dell'ignoranza, della stupidità e dell'impreparazione. Che da problema per la politica qui si trasformano in trampolino. Succede soprattutto a causa di Facebook e Facebook deve rendersene conto. Se idiozie come quelle riportate in quell'articolo fossero rimaste su un blog non avrebbero avuto alcun impatto, dal momento che gli viene dato modo di circolare su una piattaforma che fa della condivisione la sua architrave l'effetto slavina è impressionante.





Facebook sta lavorando su questo, ma dovrebbe farlo con maggior velocità e dovrebbe partire a sperimentare le contromisure dall'Italia.