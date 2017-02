Tangenziale chiusa per incidente. Ecco il perché e come si risolve

Avete più volte mostrato le molteplici funzioni delle reti rosse: appaiono rapidissime per segnalare un "guasto" poi rimangono per tempi incommensurabili e si degradano anche loro stesse.

Il record, documentabile, lo detengono quelle della curva di accesso della Tangenziale est nella galleria sotto la nuova Stazione Tiburtina: erano lì quando iniziava la costruzione dell'edificio BNL e stanno ancora lì a edificio finito.





Ancora non è dato sapere chi le mette (con encomiabile solerzia e rapidità, davvero) come si pagano (spero non a noleggio...) e soprattutto perché a questa azienda non si commissiona la riparazione immediata della rottura.





E' vero che le rotture sono molteplici ed interessano manufatti diversi, alcuni dei quali di tipo protetto perché su strutture antiche, ma non si capisce perché non potrebbero essere affidate ad un organismo che, diversamente dal comune, abbia la possibilità di chiamare i molteplici specialisti necessari, con un listino prezzi predefinito.





Se anche ci fossero abusi che si possono ben immaginare, il risultato sarebbe comunque più sicuro per le persone e più dignitoso per l'aspetto della città.





In questi giorni leggo dell'ennesimo incidente in quello stesso punto, con esiti quasi mortali e con delle ipotesi di cause improbabili.





A mio parere la colpa dell'accaduto deve essere ascritta alla mancata riparazione della barriera che, nella sua struttura funzionante, è in grado di reggere un autobus ad alta velocità e che quindi avrebbe sicuramente impedito la caduta della Lupo VW (è una barriera di Classe H2BL secondo la norma europea EN 1317 ). Le reti rosse, tra l'altro, non hanno alcuna validità legale neppure di tipo segnaletico.





Piuttosto, visto che in quel punto gli urti si susseguono con una certa frequenza, sarebbe il caso di mettere barriere di cemento di tipo new jersey, simili a quelle che stanno al centro della carreggiata, che non hanno il problema della riparazione se urtate da autovetture e che tratterrebbero comunque anche un autoarticolato da 38 tonnellate (Classe H4 BP della stessa norma).

Queste sono le carenze vere che dovrebbero essere contestate anche al Sindaco, altro che abuso di ufficio...

Si pensi, oltre che alle vittime passate e potenziali future, anche ai disagi delle migliaia di automobilisti deviati per consentire "i rilievi" che poi nessuno utilizzerà, credo.

Rilevarli è dovuto, utilizzarli non lo è?

Quando passeremo alla manutenzione preventiva e/o alla riparazione immediata e durevole delle rotture impreviste (come quelle da incidente)?

È una scienza già nota e sviluppata nel resto del mondo

G. Camomilla - Terotecnologo stradale





*Ringraziamo il dottor Camomilla per il compendio che però ci soddisfa non del tutto. Siamo convinti infatti che una soluzione, oltre a quelle in punta di diritto (e di logica) che lui indica, potrebbe essere anche quella dell'autovelox. In quel tristemente noto punto le auto fanno incidenti (e addirittura cascano di sotto come accaduto tre giorni fa) essenzialmente a causa dell'alta velocità. Ebbene sapere che li si prende la multa potrebbe aiutare moltissimo. I tecnici delle strade come Camomilla tendono a non essere concordi con questa visione convinti che gli autovelox non servano; tuttavia - una volta installati a Milano in situazioni del tutto simili per non dire quasi identiche a questa - gli autovelox hanno fatto il loro mestiere in maniera egregia: abbattimento della mortalità, abbattimento della incidentalità, incassi per il Comune e dunque per tutti i cittadini onesti di Milano.