Perché a Roma officine e gommisti invadono i marciapiedi e come risolvere

Fate la prova. Aggiratevi per Parigi, Londra, Vienna. E provate a trovare un'officine che utilizza il suo pubblico circostante al suo negozio "alla romana". Ovvero invadendo tutto, occupando i marciapiedi, piazzando la merce all'esterno come in un bazar mediorientale, usurpando tutti i posti auto circostanti trasformandoli in aree di lavoro o in piazzole di sosta a vantaggio delle auto appena sistemate o in attesa di essere trattate dai meccanici.

A Roma, al contrario, la situazione è paradossale. Praticamente tutte le officine, gli elettrauti, i gommisti, i carrozzieri lavorano in questa maniera. Attorno a ciascuno di questi esercizi c'è il delirio vero sotto ogni punto di vista. Pochissimi, se non assenti, gli operatori che si comportano in maniera seria e che non si appropriano di spazi pubblici che non gli competono e per i quali non pagano il becco di un quattrino di occupazione di suolo pubblico.





Perché succede questo? E perché non succede altrove? Perché se giri tre ore per New York City non trovi lo straccio di una officina che invade i percorsi pedonali? Perché a Parigi non vedi praticamente i distributori di benzina per strada? Perché a Londra non esistono neppure per sbaglio gli autonoleggiatori di occupano intere strade con le loro vetture (o, peggio, con i loro scooter) parcheggiate in attesa di clienti usurpando i diritti di tutti?





La risposta è semplice: tutte queste attività ci sono anche nelle altre città occidentali, ma stanno lontane dal suolo pubblico, non occupano fondi commerciali pensati per essere negozi, vengono posizionate in strutture apposite. I distributori sono nei parcheggi in struttura o sotto ai palazzi, fuori dalle carreggiate, i noleggiatori e le autofficine si trovano invece nei parcheggi interrati o negli autosilos.





Ecco un altro importante vantaggio di realizzare parcheggi interrati. L'accordo, il piano, la progettualità, la convenzione tra chi concede gli spazi (il pubblico) e da chi li realizza e li gestisce (il privato) può e deve prevedere spazi esclusivi dedicati a queste tipologie di operatori: autonoleggi, officine, gommisti, assistenza e manutenzione. E' una cosa che in piccola parte già si fa (affitti l'auto a Termini e ti mando a ritirarla al parking Esquilino, l'affitti a Via Veneto e la prendi nel parking Ludovisi) ma che dovrebbe diventare sistema. Fino al punto che una ordinanza vieti di svolgere determinate attività se non dentro apposite strutture. Per fare questo però le strutture ci devono essere, devono essere disponibili, devono venire realizzate e progettate. Qui è invece tutto fermo e progettualità di questo tipo, volta a migliorare la città, sono impossibili per mancanza oggettiva di spazi da utilizzare.





E così Roma resta l'unica città che non valorizza il suo sottosuolo e che lascia che i suoi fondi commerciali vengano occupati da officine, laboratori di riparazioni, carrozzerie tossiche e sempre più autolavaggi inquinanti. Come una città europea di quaranta o cinquanta anni fa. Da nessuna parte è più così.