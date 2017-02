Lo Stadio della Roma non si farà più: hanno vinto i poteri forti (quelli veri)

Come sciacalli, come avvoltoi, come iene ridono i finti ambientalisti romani che su queste pagine smascheriamo da sempre. Ieri, dopo tre anni di misterioso silenzio e fuori tempo massimo rispetto ad una Conferenza dei Servizi che solo per le paturnie del fu Berdini è stata prorogata, la Soprintendenza ha fatto sapere di aver intenzione di porre un vincolo sulla tribuna dell'Ippodromo di Tor di Valle (quella della foto qua sopra) e anche su tutta la pista.

Per come funzionano le atroci leggi italiane questo significa lo stop al progetto: nel nostro paese non decidono gli eletti, le strategie di sviluppo e di visione non le fa chi amministra scelto dal popolo, no, decidono i burocrati, i funzionari, gli azzeccagarbugli. Teleguidati chissà da chi e mai validati dal giudizio popolare e elettorale.





Le iene e gli avvoltoi sghignazzano benché loro per primi avrebbero fatto carte false per bloccare la costruzione di un ippodromo ("di cementoohh") in un'area golenale del Tevere. Purtroppo o per fortuna nel 1959, quando venne inaugurato Tor di Valle, i finti ambientalisti prezzolati che affondano il coltello nel burro dell'ignoranza e dell'analfabetismo funzionale diffuso non c'erano e la città si sviluppava senza paure, anche con progetti arditi come la tribuna sospesa di Julio Lafuente per le corse di cavalli previste durante la Grande Olimpiade di Roma 1960.

Già, proprio le Olimpiadi, tanto avversate per il 2024 perché causa di "colate di cemento", oggi si scoprono meritevoli della tutela artistica dei loro manufatti. Delle due l'una: le Olimpiadi possono essere utili a costruire capolavori o sono disastri urbanistici? E se servono a realizzare capolavori - visto che grazie ad un "capolavoro" si potrà dire addio al progetto dello Stadio - allora perché demonizzarle?





Oggi quel manufatto, diroccato e abbandonato, nell'ambito di una folle esaltazione e tutela malata del rudere, viene considerato intoccabile. Benché la Soprintendenza sapesse del progetto da tre anni e mai avesse ipotizzato alcun vincolo (precisamente la Soprintendenza sa della demolizione dal mese di maggio 2014, successivamente in conferenza dei servizi preliminare - ovvero luglio 2014 - non diede alcuna prescrizione, misterioso no!?). Oggi il Ministero guidato da Dario Franceschini, marito di una consigliera comunale del Pd a Roma, decide che quell'area non può essere trasformata, che deve essere congelata sotto un vincolo, che tra l'altro è anche un vincolo indiretto dunque la pista dell'ippodromo è talmente rilevante a livello artistico che non solo non può essere toccata, ma non può avere nel suo intorno nessuna edificazione, bisogna preservarne la visibilità. Di una pista per cavalli e della sua tettoia...

Sostanzialmente la Soprintendenza di Stato certifica che l'area di Tor di Valle non potrà avere nessuno sviluppo e nessuna trasformazione ne oggi ne mai. La stazione rimarrà diroccata, il fosso di Vallerano continuerà a mettere a rischio la vita di decine di migliaia di cittadini ad ogni pioggia, la ferrovia Roma Lido resterà ancora la peggiore d'Italia e i micidiali sottovia della Magliana non potranno essere stappati.

A questo punto dovremmo anche rinunciare al progetto di Campidoglio 2 (comunque dimenticato dall'amministrazione, che evidentemente preferisce pagare decine di milioni di fitti passivi) visto che tutta l'area sta intorno ad un progetto altrettanto importante di Julio Lafuente: l'ex Air Terminal, da alcuni anni trasformato in supermercato senza che la Soprintendenza abbia avuto alcunché da dire.





L'unico impegno per le persone oneste, normali e per bene deve essere, senza sosta ne esitazione, quello di cercare una strada dignitosa per scappare da questa città o per lo meno per far scappare quanto prima i propri figli. Arriveremo al punto che, in presenza di un progetto finalmente di trasformazione e riqualificazione dei campi rom, qualche funzionario delle belle arti ci spiegherà che ormai sono villaggi e modelli abitativi esistenti da anni e dunque da tutelare e da conservare e lo stesso ci spiegherà degli sfasci abusivi sulla Togliatti (

"industrie ancestrali di sussistenza che è impensabile cancellare")

, dei sopralzi abusivi in centro e delle mille tettoie d'amianto. Questi sono gli studiosi in Italia e da loro è condizionata la nostra vita, la nostra possibilità di trovare un lavoro, di svolgere una esistenza dignitosa.





Inutile dirvi, perché lo avete capito tutti quanti, che lo straordinario edificato di Lafuente - già oggi e da anni abbandonato - crollerà a breve: è abbandonato! Dunque il vincolo servirà solamente a confermare la tara mentale e la necessità di una radicale riforma (e complimenti ai figli di mater ignota che hanno votato NO al Referendum, regalandoci altri cent'anni di sta immondizia) di tutto il comparto oggi fallimentare della tutela dei beni culturali.





Ma il merito ormai non conta nulla, conta solo la necessità assoluta, anche oltre la decenza e al di là del ridicolo, di tutelare gli interessi dei poteri forti (quelli veri, non Pallotta e Parnasi, sfigati pieni di debiti). Anche arrivando a mettere un vincolo indiretto su un rudere e su un campo abbandonato pieno di mignotte, discariche di amianto e sversamenti abusivi dovunque dopo aver taciuto avendo saputo della relativa demolizione tre anni prima! Ai tempi della Giunta Marino queste zozzerie sarebbero state difficili da far passare, oggi c'è invece il più totale via libera. E al massimo, come tanti hanno detto, "si troverà un'altra area". Indovinate un po' quale... Ogni normodotato ha capito che progetti di respiro europeo come lo sviluppo di Tor di Valle sono stati uno dei tanti motivi che ha portato alla fine di Ignazio Marino. Portare avanti un progetto come Tor di Valle significava normalizzare la situazione dello sviluppo urbanistico a Roma, normalizzarlo avrebbe significato interrompere i mille rivoli di potere e di denaro che da decenni connettono costruzioni e partiti.





Fuggite da questa città prima che si a davvero troppo tardi, in alternativa riciclatevi guide turistiche: il capolavoro intoccabile di Julio Lafuente a Tor di Valle attirerà talmente tanti visitatori che garantirà un lavoro e un reddito anche a voi.





A monte di tutto questo il pensiero e la riflessione deve guardare fuori, fuori dal nostro pollario atroce e ridicolo. Pensate agli investitori internazionali. A chi rischia in proprio, a chi investe, a chi porta i soldi che poi permettono a tutti noi di avere uno straccio di stipendio che non sia parassitismo statale.

Ebbene cosa pensano queste persone guardandoci da lontano? Cosa vedono?

Vedono un grande progetto di sviluppo urbanistico, finalmente come se ne fanno in tutta Europa. Un developer che fa nel 2014 una conferenza dei servizi preliminare, con tutti gli attori, gli attori danno sostanziali via libera o silenzi assensi. Dopo 3 anni di progettazione (pagata decine di milioni) uno di questi attori si alza e si accorge che vuole mettere un vincolo totale sull'area: non si può toccare neppure un filo d'erba. Quando aveva saputo, 3 anni prima, che tutto sarebbe stato demolito e trasformato non aveva fatto una piega.

Chi altro verrà ad investire in questa città? Dovendo anche masochisticamente scegliere di portare benessere e risorse private in Italia, i grandi investitori sceglieranno Roma o Milano? A Roma i grandi investimenti non devono arrivare, non devo affluire, non devono neppure avvicinarsi: perché altrimenti rischiano di oscurare il losco capitalismo locale.