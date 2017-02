Lo sgombero del Coordinamento per l'Acqua Pubblica non è giusto. E' giustissimo

Nel caos delle dimissioni di Berdini, della ricerca di due nuovi assessori e dello sciopero (lo sciopero è una cosa seria, questa è guerriglia urbana da parte di un'orda di sfascisti) dei tassinari, ieri è passata sotto silenzio una roba piuttosto significativa.





In virtù di ordinanze risalenti a tempo fa, le autorità hanno finalmente sgombrato lo spazio del Rialto, al Ghetto, occupato illegalmente da associazioni (in passato spazi culturali, ma anche discoteche) e in particolare dal Coordinamento Romano per l'Acqua Pubblica.





Apriti cielo. Al di là della battaglia semplicemente ignobile (pubblico deve essere il controllo, la supervisione, la sanzione e l'autority, non certo la gestione! E hanno intortato milioni di italiani con un Referendum imbarazzante) che questi coordinamenti portano avanti con il fine ultimo di consegnare acquedotti e risorse comuni alle grinfie della politica da sempre loro amica, la cosa che fa specie è la protesta che ne è scaturita. Sia sui social che sui giornali che, infine in piazza.





La protesta degli sgomberati (cui l'amministrazione ha comunque, assurdamente, promesso di trovare "una sistemazione alternativa") era tutta politica, tutta partitica. "Ci sgomberano e il Cinque Stelle tace". "La giunta Raggi sgombera il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua" e così via. Come mai questo accanimento contro una Giunta che solitamente può solo subire le decisioni della Questura e delle autorità e dei Dipartimenti? Semplice: tutti questi movimenti (denominatore comune? La paraculaggine, e se qualcuno riesce ci smentisca) in nome di una forma evoluta e pelosa di voto di scambio, avevano promesso clientele e consensi al Movimento 5 Stelle e ora si sentono profondamente "traditi".





La cosa grave è che questo ennesimo episodio ha dato la spinta ulteriore alla conferma di una vergognosa mozione che una decina di giorni fa è passata in Consiglio Comunale. La mozione dice sostanzialmente questo: se sei una realtà sociale (?) o se fai cultura (??) anche se stai in uno spazio che nessuno ti ha assegnato, anche se non paghi l'affitto, anche se sei moroso puoi restare e tutti gli sfratti saranno sospesi. Una roba imbarazzante, impensabile da qualsiasi parte del mondo, che grida vendetta e vede la città divisa in due. Da una parte le associazioni di parakuli che non pagano affitto, utenze, che non seguono le norme e che fanno le loro attività culturali e/o sociali più o meno valide; dall'altra le decine di migliaia di onlus, non profit, associazioni, teatri, spazi culturali che invece pagano regolarmente l'affitto, fanno sacrifici, subiscono controlli continui e si misurano con la loro capacità di fronteggiare ogni giorno la burocrazia e che subiscono la concorrenza sleale dei primi.





E ben presto, vedrete, anche i "poveri" ragazzi del Coordinamento Romano per l'Acqua Pubblica avranno la loro sede in regalo, gentile omaggio del prode Mazzillo, assessore al Bilancio che deve ricambiare in qualche modo - come si usa in Italia - il consenso elettorale ricevuto da queste bande di prevaricatori che hanno deciso di tradire la sinistra per dare il voto ai Pentastellati e oggi pretendono con forza di essere risarciti della loro scelta elettorale.





Uno scenario apocalittico che è, tecnicamente, fascismo. E che spinge i migliori, i talenti, le persone che non si vogliono abbassare a far parte del racket dei privilegiati ad andarsene in altre città o addirittura in altri paesi. Un quadro che sta desertificando la vita culturale e sociale della città riducendola solo ad una accolita di figli di papà paraculetti fermi a mentalità bacate di quaranta anni fa.





Al Coordinamento Romano Acqua Pubblica abbiamo posto per tre volte su Twitter una cosa molto semplice: perché voi pretendete una sede in pieno centro in un edificio di enorme valore senza pagare una lira di affitto mentre migliaia di altre non profit, associazioni, realtà sociali a Roma si pagano ogni mese la pigione magari prendendosi una stanza in periferia e fanno comunque la loro attività in maniera seria e onesta e magari con propositi ancor più alti dei vostri? Le risposte le potete andare a guardare sul nostro profilo: solo slogan, ironie e insulti.





Provate voi, domani, ad aprirvi una associazione ambientalista. Chessò a favore del verde pubblico in città. E provate, solo per questo, a occupare uno spazio non vostro e a pretendere di stare lì senza pagare nulla. Vedete cosa vi succede. Perché? Semplice, perché non fate parte della cricca di protetti e di potenti. Pensateci un secondo...





Da ieri la città è tornata in possesso di un edificio importantissimo nel cuore di uno dei rioni più pregiati. Bisogna spingere affinché lo spazio venga valorizzato, messo a reddito, in modo che dia risposte serie alle esigenze e in modo che produca economie che poi Roma potrà investire seriamente, magari nel sostegno dei veri ultimi, non negli inquietanti figli di papà nullafacenti di cui sopra. Bisogna ringraziare i pochi funzionari in gamba, ad esempio nel Dipartimento Patrimonio, che ancora reggono botta e difendono davvero il bene comune contro chi cerca di privatizzarlo illegalmente. Ma presto l'amministrazione Raggi porrà rimedio e metterà a tacere chi vuole ripristinare la legalità: via libera a chi occupa, spazi a chi è sgomberato e stop ai prossimi sacrosanti sgomberi. Le cose serie e legali come nuovi sviluppi urbanistici decisivi per l'economia di Roma vanno bloccate, tutto ciò che è prepotenza, mafietta e illegalità va tutelato il più possibile. Nella misura in cui porta voi e consenso. Cosa vi ricorda?