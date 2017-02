L'inquietante vincolo sulle tribune di Tor di Valle nasce da una richiesta di Italia Nostra

Se ci fossero dei centri studi seri, in Italia e nelle Università italiane, ci sarebbero anche dei dati reali e difficilmente controvertibili sui danni che all'economia del paese sono stati fatti dal finto ambientalismo e dal falso ecologismo ideologico.

Quante persone versano nell'indigenza, quanti giovani sono dovuti scappar via, quante famiglie si sono dovute separare, quanti imprenditori hanno dovuto cedere al racket o chiudere, quanti ragazzi hanno dovuto dire addio alle proprie ambizioni abbassandosi a mansioni lontane dai loro studi, quanto degrado, quanto turismo mancato, quanto patrimonio lasciato in abbandono e quanta parte del debito pubblico e della mancata crescita economica del paese sono dovuti a realtà come Italia Nostra e alla mentalità malata che queste realtà diffondono? Sarebbe davvero interessante tirar fuori un dato e spiegare ai nostri ragazzi come mai vivono in un paese morto e dal quale saranno costretti a fuggire.









Una riprova ce l'abbiamo nella inquietante vicenda riguardante Tor di Valle. Vicenda che è deflagrata tra ieri sera e stamattina, che abbiamo commentato qui e che ora si arricchisce di un tassello: l'assurdo pronunciamento della Soprintendenza sulla tettoia dell'ippodromo, diventata un bene culturale così prezioso da dover essere non solo tutelato dalla demolizione ma anche preservato in tutta la sua area circostante dove sarà impossibile costruire alcunché, non è partito d'ufficio dalle segrete stanze del Ministero, ma è stato specificatamente richiesto, a fine gennaio 2017, dall'associazione Italia Nostra. Con una lettera che alleghiamo qui sopra. Non ci sorprende il gioco di Italia Nostra che, forse per festeggiare la ricorrenza che cade nel 2018 dei dieci anni del conferimento del ruolo di socio onorario a Francesco Gaetano Caltagirone , ha cercato in tutte le maniere di ostacolare il progetto di trasformazione urbana di Tor di Valle. Ci sorprende, e molto, che il Ministero abbia dato seguito a questa lettera (sarebbero bastati gli errori e i refusi per rimandarla al mittente dopo essercisi puliti le terga), che l'abbia presa in considerazione, che abbia accettato di muoversi d'urgenza esattamente come richiesto da questa associazione (per dare un via libera riguardante cose serie e vitali per il benessere dei cittadini ci mettono anni, qui si sono mossi in 10 giorni) e che abbia inviato una lettera contenenti conclusioni surreali sotto ogni punto di vista.





L'auspicio è che Franceschini smascheri la situazione, capisca cosa sta realmente succedendo e sconfessi i suoi uffici.





Ecco su quale struttura la Soprintentenza sta lavorando per porre il vincolo monumentale. Oltre ogni ridicolo...





Il livello di strumentalizzazione è fuor di misura. Italia Nostra ha chiesto con somma urgenza la tutela di un edificio di cui avrebbe strenuamente combattuto la realizzazione. Italia Nostra nasce contro l'architettura contemporanea, negli anni Cinquanta. Architetti come Julio Lafuente sono stati combattuti da questi signori per decenni, umiliati, vilipesi, considerati rozzi cementificatori. Oggi Julio Lafuente si trasforma in un genio, in una specie di Francesco Borromini da tutelare in maniera urgente anche per quanto riguarda una sua realizzazione diroccata, che sta crollando su se stessa e che nessuno mai per nessun motivo al mondo. Tenete conto, tanto per restare all'architettura contemporanea, che lo Stadio Flaminio non ha alcun vincolo; tenete conto che Italia Nostra non ha fatto una piega riguardo allo sbudellamento che si sta attuando alla Stazione Termini (quella, sì, un capolavoro assoluto della storia mondiale dell'architettura) per la realizzazione della Terrazza Termini e così per l'edificio della Esso alla Magliana: i tre ventagli sono, quella sì!, l'opera-capolavoro di Julio Lafuente a Roma. Grazie a restauri e piano casa negli ultimi anni si sono cambiati connotati e volumetrie al palazzo, ma qui nessuna lettera d'urgenza è stata inviata in Soprintendenza.









Ma tranquilli, per lo stadio della Roma (la squadra non ne può fare a meno se vuole entrare nel calcio europeo che conta) si troverà "un'altra area". Indovinate quale...