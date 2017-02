La storia del farmer's market di Circo Massimo oltre alle sciocchezze che si leggono

Certo che sono riusciti ad alzarne di confusione i contadini della “povera” Coldiretti. Niente male per essere dei semplici agricoltori. Tutto il mondo della politica a parlare di un mercatino di verdure. Neanche un mercato rionale (quelli muoiono ogni giorno nel silenzio generale), bensì di un mercato aperto solo due giorni alla settimana.

Grazie alla qualità medio alta, all'assenza di concorrenza (i mercati rionali, appunto, sono alla canna del gas a Roma) e ad una capacità di essere trendy e amato da una clientela affluente, il mercato di San Teodoro si era fatto tantissimi amici a tutti i livelli. E la sua chiusura lo scorso fine settimana ha fatto uno scalpore inusitato: dal Ministro Martina all'ultimo dei consiglieri municipali tutti hanno ritenuto necessario esternare sulla questione. In realtà come molti sanno Coldiretti è una delle organizzazioni più ramificate e politicamente tentacolari delle terre emerse, e l'aspetto in questa storia è da considerare eccome.





Come siamo arrivati a questo punto? Forse è opportuno riassumere un po' di step perché pochi giornali lo hanno fatto (anzi forse non lo ha fatto nessuno), preferendo sparare addosso alla giunta per colpe che ha solo in parte.





Dunque, ormai sei\sette anni fa Gianni Alemanno si inventò il Farmer's Market del Circo Massimo assegnandolo, con un escamotage, direttamente a Campagna Amica-Coldiretti. Spazio di proprietà pubblica, offerto a dei privati per fare business, ma senza alcun bando, senza alcuna evidenza pubblica che consentisse a tutti di competere per la gestione. Bizzarra come cosa. Comunque si fece, con la scusa che c'era di mezzo una fondazione, che si sarebbe fatta formazione e educazione alimentare (non si fece mai) e col presupposto che tutto sarebbe stato temporaneo.

Insomma, al di là della forzatura iniziale, ci pare abbastanza corretto che queste cose prima o dopo finiscano e si rientri nella normalità e nella legalità, no? Come mai sorprendersi tanto? Come mai i tanti che si stracciano le vesti sul mercato chiuso non hanno sbraitato qualche mese fa chiedendo all'amministrazione perché non si stesse muovendo per pubblicare il necessario bando di assegnazione? Già, il bando. Che l'ex mercato del pesce di Via San Teodoro rimarrà un Farmer's Market non ci piove. Ma chi lo ha detto che debba essere per forza Campagna Amica e Coldiretti a gestirlo? Si possono presentare altre associazioni di imprenditori agricoli, si possono presentare imprenditori, si può presentare Eataly, o Legambiente, o Autogrill o il Touring Club o Slow Food o decidete voi chi. E tutti devono avere diritto di competere, dopodiché se Coldiretti risulterà la più attrezzata e l'unica a poter fare questo lavoro come sostiene, allora vincerà il bando a mani basse.





Peccato che questo bando è sempre stato piuttosto ostacolato sia da chi gestiva il mercato fino a ieri sia dalla politica. Si arrivo al punto, durante la passata consiliatura, che un gruppo di consiglieri (Bordoni, Tredicine, Corsetti, Coratti, D'Ausilio se non ricordiamo male, bel gruppo no!?) cercarono di confezionare una proposta di deliberazione per assegnare direttamente e definitivamente lo spazio a Coldiretti. Come Coldiretti peraltro insistentemente chiedeva. Tra i progetti ce n'era anche uno, particolarmente impattante, che puntava a trasformare il Farmer's Market in un hub gastronomico molto più spostato sulla ristorazione, sul modello di quello che in occasione di Expo Coldiretti realizzònel porto di Civitavecchia: quello doveva essere il prototipo per poi replicare in altre città e a San Teodoro pure. Idea interessante e sfidante, per carità, ma la fai in spazi privati. Se la vuoi invece fare in spazi pubblici sei il ben venuto ma devi vincere un bando e dimostrare di essere davvero in grado di garantire al pubblico che ti cede l'usufrutto del suo immobile le condizioni migliori sul mercato sotto tutti i punti di vista.





Qualche maligno potrebbe in queste ore pensare: Coldiretti ha tirato la corda il più possibile, ha cercato di arrivare al punto di rottura, sta facendo alzare il polverone (ieri se ne sono usciti anche sui danni che starebbero subendo delle imprese agricole in zone terremotate, un po' strappalacrime ci sta bene!) in modo tale da dare all'amministrazione la scusa (quasi si arriva a questioni di ordine pubblico, vedendo le proteste degli agricoltori che si stanno susseguendo) per una bella proroga all'italiana. Ma ricordiamolo: le proroghe sono il male e anzi bisogna sperare che l'amministrazione smetta di concederle a tutti i livelli. Non solo smetta di concederle ai poveri contadini, ma smetta anche di concederle ai meno poveri cartellonari, ai bancarellari, ai callarrostari, ai camion bar e quant'altro. Per ora il rigore però si applica solo ai contadini, chissà come mai. Coldiretti comunque nega ogni macchinazione nelle dichiarazioni di queste ore: “noi abbiamo sempre chiesto il bando, è stato il Comune a non muovere un dito”.

E anche qui c'è del vero, dunque arriviamo per chiudere alle colpe del Comune. Premessa d'obbligo: al Comune non si fa un caxxo di nulla dalla mattina alla sera. Ma davvero. La frase che ti ripetono i dirigenti apicali, indipendentemente dal dipartimento, è la seguente: “eh ma qui si va avanti per inerzia”. Andando avanti per inerzia piano piano chiude tutto, è normale e fisiologico: chiudono le strade per mancanza di manutenzione, figurati i mercati di frutta e verdura!. Cosa doveva fare il Comune? Poche cose:





1. spostare il mercato in una posizione provvisoria (lasciando la gestione a Coldiretti, prorogandogliela per i mesi necessari ma non nella struttura di San Teodoro: i tre spazi in ballottaggio sono stati già ipotizzati all'Aventino);





2. ultimare i lavori di restauro e messa a norma necessari a San Teodoro;





3. pubblicare il regolamento cittadino sui Farmer's Market;





4. pubblicare il bando per la gestione di San Teodoro una volta restaurata.

Non hanno fatto un ciufolo e mai ci spiegheranno perché. Nulla di nulla in sette mesi. Sonno, dormire, riposare, nullafare, stipendiopercepire. L'incompetenza e la mancanza di lucidità, di visione, di prospettiva politica consiglia tutti a star fermi nell'errata convinzione che stando fermi si sbagli meno. Nulla di più sbagliato. L'immobilismo paga per qualche settimana, per qualche mese, poi i nodi vengono al pettine da soli ed è assai peggio di prima. Un'amministrazione che non amministra non tiene la città ferma come si tende a pensare, bensì la fa deprimere e la rende inservibile.

La colpa peraltro è doppia. Perché? Perché il regolamento sui Farmer's Market (punto 3) è già fatto – già fatto! -, è una delle mille cose buone che si erano fatte o iniziate a fare durante i mesi della Giunta Marino e che non si è fatto a tempo a portare a dama. Sta lì, è pronto. Vuoi farci delle modifiche per farlo tuo, okkay, falle, ma ti occorrono dei mesi? Strano. Ma c'è di più: è pronto pure il bando (punto 4) per San Teodoro, o per lo meno abbozzato. Sta lì, nei cassetti, apriteli, non fate finta di non sapere. Ma anche qui siamo alla solita filastrocca che ormai conosciamo tutti: “ci stiamo lavorando”. Non è vero, non ci state lavorando affatto.

Dunque, conclusione. Colpe dell'amministrazione a 5 Stelle? Tante. Colpe solo loro? No. Colpe anche delle associazioni di contadini a quanto pare e delle forzature di cui si sono rese protagoniste. E colpe delle amministrazioni precedenti che hanno generato un groviglio che prima o poi sarebbe emerso. Ovviamente fatta salva l'amministrazione di Ignazio Marino che aveva – con l'assessorato di Marta Leonori – messo le mani anche su questo dossier e lo stava risolvendo già nel 2015. Senza proroghe, senza forzature, senza favoritismi o corsie preferenziali ingiuste per questa o quella associazione. Neanche per la potentissima “povera” Coldiretti.